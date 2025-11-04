Sağlıkta yapay zeka için 7 ülkeden güç birliği

MLP Care ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası PHRESH projesinin resmi açılış toplantısı, İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nde 7 ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. PHRESH projesi, sağlıkta dijital dönüşümün yeni adımı olan yapay zekA destekli çözümleri odağına alıyor.

Sağlıkta dijital dönüşümün yeni adımı olan yapay zekAya odaklanan PHRESH projesinin başlangıç toplantısı için 7 ülke, İstanbul'da İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nde bir araya geldi. Adını 'Bağlantılı Sağlık Hizmetleri için Acil Durum ve Güvenli Ortamlarda Hasta Sağlığı Müdahalesi' kelimelerinin baş harflerinden alan uluslararası PHRESH projesinin İstanbul'daki ilk toplantısına, Hollanda, Kanada, Türkiye, İspanya, Portekiz, Romanya ve Birleşik Krallık'tan önde gelen sağlık kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma merkezleri katıldı.

BAĞLANTILI SAĞLIK HİZMETLERİ DÖNEMİ

Sağlıkta dijital dönüşümün yeni bir adımı olan bağlantılı, güvenli ve yapay zekA destekli sağlık ekosistemlerini ortak bir vizyonla şekillendirmeyi amaçlayan PHRESH çerçeve projesi, yedi farklı ülkeden kurum ve araştırma kuruluşlarının katılımıyla, sağlık risk değerlendirmesi, acil müdahale ve tedavi süreçlerini yeniden tanımlamayı hedefleyen kapsamlı bir yapıyı bir araya getiriyor.

Etkinlikte ülke temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, İstinye Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya konuşma yaptı.

'İYİLEŞTİRİLMİŞ HASTA SONUÇLARI İÇİN ÇÖZÜM GELİŞTİRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

Projenin bilimsel, akademik ve stratejik yürütücülerinden biri olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden İstinye Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya, sağlık teknolojileri alanında önde gelen üniversitelerden biri olduklarının altını çizerek şunları söyledi:

"Öncelikle, hepinizi İstanbul'da ağırlamaktan ve bu önemli başlangıç toplantısına ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. MLP Care ve İstinye Üniversitesi olarak akademik araştırmalara ve klinik uygulamalara tek bir çatı altında birlikte devam ediyoruz. İnovasyona, yapay zeka destekli teknolojilere, yapay zeka destekli sağlık hizmetlerine ve uluslararası işbirliklerine odaklanıyoruz. PHRESH projesi, bilim, teknoloji ve klinik uzmanlığın hastaların yararı için bir araya geldiği bu vizyonu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Türkiye'de erken teşhis, daha iyi karar desteği ve iyileştirilmiş hasta sonuçları için çözümler geliştirmeye aktif katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. İstinye Üniversitesi olarak, önümüzdeki yıllarda sağlık teknolojilerinde önde gelen üniversitelerden biri olmayı, inovasyonu yönlendirmeyi ve sağlığın geleceğini şekillendirmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz."

'GELECEĞE YÖN VERECEK BULUŞMA'

Projenin Türkiye'deki katılımcılarından MLP Care Proje Yönetimi Direktör Yardımcısı Esra Alkurt ise, buluşmanın uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımını güçlendirdiğini, sağlık teknolojilerinin geleceğine yön verecek stratejik bir buluşma niteliği taşıdığını söyledi.

Alkurt, proje hakkında şöyle konuştu:

"Bu girişim; yüksek doğruluklu sensörler, gerçek zamanlı analiz teknikleri, yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri, gelişmiş veri-ağ bağlantıları ve kuantuma dayanıklı şifreleme teknolojileri gibi öncü çözümlerin entegrasyonunu içeriyor. Projenin Türkiye konsorsiyumu, risk altındaki bireylerde akciğer hastalıklarının erken teşhis ve tedavisini desteklemek amacıyla, hastane sistemleriyle entegre çalışabilen; Yapay Zeka (AI) ve giyilebilir teknolojiler kullanan, hasta ve sağlık profesyonellerine yönelik web ve mobil uygulamalardan oluşan bütünleşik bir sistem geliştirmeyi hedefliyor."

DÖRT ALANDA YENİLİK HEDEFLENİYOR

Toplantı süresince, her ülke kendi vaka çalışmasını sunarak PHRESH projesinin şu dört temel yenilik alanına odaklandı:

1.Sense for Health: Gelişmiş sensörlerle sürekli veri takibi.

2.Alert to Prevent: Yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri.

3.Connected Transport: 5G/6G altyapısıyla entegre ambulans-hastane veri akışı.

4.Secure and Collaborative Learning: Gizlilik artırıcı ve kuantuma dayanıklı güvenlik çözümleri.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Projede, sağlık sektöründe yapay zeka ve dijital sağlık teknolojileri gibi yeniliklerle firmaların verimliliğini ve rekabet gücünü artırarak önemli bir katma değer sağlamak hedefleniyor. Küresel dijital sağlık pazarının 2025 yılı sonunda 505 milyar dolara ulaşması beklenirken, Türkiye'de de sağlık harcamalarının artması ve yapay zeka entegrasyonu ile GSYİH'ye önemli katkılar sağlanması öngörülüyor. Projedeki yenilikçi sağlık teknolojilerinin devreye girmesi sonucunda, Türkiye ve dünya genelindeki firmalarda rekabet avantajı oluşması, sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık ve firmaların gelirlerini artırması amaçlanıyor.