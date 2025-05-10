Sağlık-Sen, Sağlık Çalışanlarının Haklarını Geliştirmek İçin Çalışmalara Devam Ediyor

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık gerçekten kutsal bir meslek. Sağlık hizmeti verirken hekim, hemşire, paramedik ve ATT'si (acil tıp teknisyeni) özveriyle, fedakarca bu hizmeti veriyor. Biz bu durumları olağanüstü durumlarda görüyoruz. Bizler, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları masa başında oturan çalışanlar değiliz. Sahada bilfiil çalışan meslek gruplarıyız" dedi.

Sağlık-Sen ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen, 'Ulusal Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi', Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi'nde düzenlendi. 2 gün sürecek kongrede eş zamanlı 6 oturum ve çalıştaylar yapılacak, teorik ve uygulamalı kurslar da verilecek. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sosyal sendikacılık ilkesiyle yola çıktıklarını belirterek, "Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarını geliştirmek, genişletmek amacımız ama aynı zamanda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma koşullarına, eğitimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sosyal sendikacılık ilkesi gereği mottomuz; 'Üyeden gelen üyeye gider.' Yani, 'Bir sendika üyesinin, ödediği aidatının nereye gittiğini görmesi gerekir' dedik ve otellerimizle, sosyal faaliyetlerimizle bunu ortaya koyuyoruz. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum; şu an burada ATT, paramedik, hekim ve hemşire arkadaşlarımız ağırlıkta. Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak, şube başkanları ve teşkilatlarımızla oturduk ve bir karar verdik. Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanlarımızın, sendikasına bakılmaksızın Sağlık-Sen otellerinden ücretsiz faydalanmasına karar verdik. Bakın bu dünyada ilk kez yapılıyor. Her sendika, indirim de yapsa üyesinden belli bir miktar ücret alıyor ama biz burada 112 eğer Ankara'ya vaka getiriyorsa, Sağlık-Sen otellerinin kapıları ardına kadar açık ve hangi sendikaya üye olduğu ile ilgili bir sorgulama yapılmaksızın hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

'PARAMEDİK LAFZININ YASALARLA BENİMSENMESİNİ TALEP EDECEĞİZ'

Ücretsiz otel hizmeti sayesinde sağlık çalışanlarına dinlenebilme imkanı sunduklarını sunan Doğan, bu uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ekledi. Doğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarının yaşadığı özlük ve mali sorunları çözmesi gerektiğini kaydederek, "Sağlık gerçekten kutsal bir meslek. Sağlık hizmeti verirken hekim, hemşire, paramedik ve ATT'si özveriyle, fedakarca bu hizmeti veriyor. Biz bu durumları olağanüstü durumlarda görüyoruz. Bizler, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları masa başında oturan çalışanlar değiliz. Sahada bilfiil çalışan meslek gruplarıyız. Deprem oluyor biz varız, sel oluyor biz varız; yani bütün olağanüstü durumlarda sağlık ve sosyal hizmet çalışanları var. Paramedik arkadaşlarımız var; özellikle 'paramedik' kelimesini kullanıyorum. Önümüzdeki günlerde de bu 'paramedik' lafzının yasalarla benimsenmesini talep edeceğiz" diye konuştu.

'AMBULANSLARIN BİR AN ÖNCE DEĞİŞMESİ GEREKİYOR'

Doğan, 112 çalışanlarının koşulları ile ilgili saha araştırması yaptıklarını söyledi ve araştırma sonuçlarını paylaştı. Doğan, "112 ambulanslarının teknik sorunlarıyla ilgili sorular sorduk. '112 ambulansları eski, kalite standartlarına uygun değil, tamire giden araç geri gelmiyor, bu durum da sahada sıkıntılara ve sistemin aksamasına yol açıyor' gibi sorunlardan bahsediyorlar. Ben buradan Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Sahada ambulanslar artık kullanılmaz hale geliyor. Araçlarda yüksek kilometreler oluşuyor. Bir an önce ambulansların değişmesi gerekiyor. Daha güzel, daha verimli hizmet verilmesi için bu çalışmanın bir an önce yapılması gerekiyor" dedi.

'YEMEK ÜCRETLERİ ARTIRILMALI'

Doğan ayrıca 39 meslek grubunda yaşanan sorunları, Toplu Sözleşme masasına getireceklerini ve sorunların çözümü için Sağlık-Sen'in gayret göstereceğini vurgulayarak, "112 çalışanlarımızın sorunlarından bir tanesi yemek ücretleri. Yemek ücretleri yoktu, Sağlık-Sen Toplu Sözleşme'de yemek ücretini kazanım olarak aldı. Ancak ülkemizdeki enflasyonist artıştan dolayı yemek ücretleri çok komik bir rakam haline geldi. Daha önce 112 çalışanlarımız, riskli birim teşvik primi kapsamındaydı ama şu anda teşvik kapsamından çıkarıldı. Mutlaka 112 çalışanlarımızın riskli birim düzeyinde değerlendirilmesi gerekiyor. Yemek ücretlerinin güncellenmesi, artırılması gerekiyor; çünkü bizim diğer meslek grupları gibi yemek yeme şansımız yok. Tam yemeğe oturuyorsunuz, bir anons ile vakaya çıkıyorsunuz. Nerede, hangi ortamda yemek yiyeceğiniz belli değil. O yüzden 112 çalışanı arkadaşlarımızın yemek ücretleri ile kılık kıyafetlerinin düzgün bir şekilde verilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.