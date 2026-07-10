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Venezuela'ya 16,4 ton insani yardım malzemesi yola çıktı

Venezuela'ya 16,4 ton insani yardım malzemesi yola çıktı
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Sağlık Bakanlığı, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye 16,4 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye 16,4 ton insani yardım malzemesinin yola çıktığını duyurdu.

Venezuela'da 24 Haziran tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından insani yardım çalışması yürütüldü. Venezuela makamlarından Sağlık Bakanlığı'na iletilen ihtiyaç listesi doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri kısa sürede temin edilerek sevkiyata hazır hale getirildiği belirtildi. Yürütülen koordinasyon çalışmaları kapsamında, ihtiyaç listesinde yer alan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan tırın İzmir'den yola çıktığı ve Kayseri'den hava yoluyla bugün Venezuela'ya sevk edildiği ifade edildi. Tırda 31 kalem (4 palet) ilaç ile 36 kalem (21 palet) tıbbi sarf malzemesi olmak üzere toplam 25 paletin yer aldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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