Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 18 Bin Yeni Personel Alımı Müjdesi

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 18 Bin Yeni Personel Alımı Müjdesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığına toplam 18 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu alım, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi için olacak. Bakan Memişoğlu, alım sürecinin ÖSYM ve İŞKUR aracılığıyla yürütüleceğini belirterek, bu atamaların sağlık alanına katkı sağlayacağını umduğunu ifade etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Sağlık Bakanlığına sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.