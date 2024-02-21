Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 şubat arasında tercih yapacak.
Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamada, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır." bilgisi yer aldı.
Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ise şu şekilde: