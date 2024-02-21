Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak

Güncelleme:

Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 şubat arasında tercih yapacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamada, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır." bilgisi yer aldı.

Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ise şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alacak

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Sağlık

Sağlık Bakanlığı Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 21 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Ronaldinho kimdir? Ronaldinho nereli, hangi takımlarda oynadı? 21 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu 2024? Inter - Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Inter - Atletico Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! PSV - Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! PSV - Borussia Dortmund maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, canlı maç skoru! YouTube çöktü mü? 21 Şubat 2024 YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor? PSV - Borussia Dortmund maçı CANLI izle! 20 Şubat PSV - Borussia Dortmund maçı canlı yayın izle! KURANDA GEÇEN KIZ İSİMLERİ nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de bulunan kız isimleri ve anlamları nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title