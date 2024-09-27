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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye, Sağlık Hizmetlerinde Dünyaya Örnek Oluyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye, Sağlık Hizmetlerinde Dünyaya Örnek Oluyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısını vurguladı ve sağlık turizmi konusundaki katkılarına dikkat çekti. Ayrıca, dezenformasyona karşı duyarlılığına değinerek, yanlış bilgilerin yayılmasının sebeplerini sorguladı.

Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden (2)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Amasya'ya geldi. İlk olarak Amasya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Amasya'nın Türk tıp tarihindeki önemine dikkat çekerek özellikle Sabuncuoğlu Şerefeddin'in 1400'lerde yazdığı ilk cerrahi atlas ve teknik kitabıyla Türk tıbbına katkı sağladığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, gençlerin tıp tarihini öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Konya'da Suriyelilere özel bir kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı' yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu tür yanlış bilgilerin neden yayıldığını anlayamadığını belirtti. Memişoğlu, "Özellikle sosyal medyada 5-6 sene evvel o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim. Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti sunarız. Ancak bu tür yanlış bilgilerin kasıtlı olarak yayıldığını düşünüyoruz ve bunu anlamlandırmakta zorlanıyoruz" dedi.

DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BU KADAR KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNULMUYOR

Türkiye'nin sağlık alanında oldukça iyi bir noktada olduğunu vurgulan Memişoğlu, "Misafirlerimize ve vatandaşlarımıza her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde sunuyoruz. Özellikle sağlık turizmi kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen insanlara da hizmet veriyoruz ve bu alanda dünya çapında örnek teşkil ediyoruz. Salgında, Covid'de sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanlarımızın sağlık altyapımızın ne kadar iyi olduğunu bütün dünya gördü. Biz insanlığa sağlık anlamında hizmet etmekle mükellefiz. Aynı zamanda kendi insanımızın da en iyi sağlık hizmetini almaya hakkı olduğunu ve bunu verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bizler zaten insanlara kendimizi adamış sağlık çalışanlarıyız. Bunun yanında özellikle hekim arkadaşlar ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar çok yaygın, ücretsiz ve altyapısı kuvvetli, insan gücü, kaliteli sağlık hizmeti sunulmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle söylediği ve bize talimatlandırması, her insanın sağlıkla ilgili hizmetini en iyi şekilde sunmamızdır. ve biz şuna inanıyoruz. Bir insanın canını kurtaran bütün insanın canını kurtarmıştır diye düşünüyoruz. Onun için elimizden geldiğince insanlara yenik etmeye, iyi taraftan olmaya çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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