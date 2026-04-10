Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye Dünyanın En İyi Sağlık Hizmetini Sunabilen Bir Ülke

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son 23 yılda sağlık alanında önemli bir gelişim süreci yaşadığını ve bunun neticesinde şu anda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen bir ülke olduğunu belirterek, "Bu bilgilerimizi, altyapımızı, malzememizi, insan gücümüzü de bütün kardeşlerimizle, iyilik tarafı olan bu medeniyetin temsilcileriyle paylaşmaya hazırız ve paylaşıyoruz ve her türlü desteği de yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, biz dizi resmi ziyaret yapmak için gittiği Özbekistan'da Buhara Tıp Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu burada meslektaşlarıyla bir araya geldi. Memişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, ata toprağında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Hem Buhara'da hem de Semerkant'ta şunu gördüm ki gerçek bir medeniyetin biz esasında varisleriyiz. Bunu kitaplarda okuduk, tarihimizde gördük ama fiili olarak hem Semerkant'ı hem de Buhara'yı görünce ne kadar büyük bir medeniyetin temsilcisi ve devamı olduğumuzu daha çok hissettim" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki kötülüklere rağmen Türk milletinin her zaman iyiliğin, barışın, güzelliğin tarafında olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Bugün dünyamızdaki bu kadar kötülüğün yanında bizler iyilik tarafı olarak daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz ve birbirimize daha çok sarılmalıyız. Çünkü bunu geçmişte başarmış bir milletiz. Geçmişte başarmış bir toplumuz. İbn-i Sina'sından Biruni'sine birçok bilim insanı geçmişte bu dünyaya birçok iyiliği, birçok bilgiyi hediye etti. Sizlerle üreteceğiz, bilgileneceğiz, bilim yapacağız, okuyacağız, çalışacağız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu gençlere seslenerek; Türk devletleri ve Türk milleti olarak kendi neslinin gençlerin önünü açmak için çalıştığını, gençlerin de kendilerini Biruni gibi, Farabi gibi, İbn-i Sina gibi düşünerek çalışması, üretmesi ve yeni şeyler söylemesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin son 23 yılda sağlık alanında önemli bir gelişim süreci yaşadığını ve bunun neticesinde şu anda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen, altyapısıyla, sistemiyle ve insan gücüyle örnek bir ülke olduğunu kaydeden Memişoğlu, "Bu bilgilerimizi, altyapımızı, malzememizi, insan gücümüzü de bütün kardeşlerimizle, iyilik tarafı olan bu medeniyetin temsilcileriyle paylaşmaya hazırız ve paylaşıyoruz ve her türlü desteği de yapmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programın sonunda düzenlenen törende onursal profesör cübbesi giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı