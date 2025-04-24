Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: "Bir ameliyat, doğum şekli değil"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle günlerce tartışma konusu olan normal doğum ve sezaryen doğum ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Memişoğlu, "Bunu başka algılarla veya başka politikalarla gerçekten bu ülkeye zarar verecek mantıkla hareket eden bazı arkadaşlarımız belki de köpürtüyor. Doğal olan normal doğum. Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15'tir sezaryen oranı. 10 doğumdan sadece 1 veya 2'dir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6.1'i sezaryenle oluyor" dedi.

İşte Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları:

Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sağlıkla ilgili faydalı olan neyse onu topluma öğretmek, uyarıları yapmakla görevli bakanlığım ben. Ben sigarayla da mücadele ediyorum. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum, kilo verin deyince insanların özgürlüğüne müdahale mi ediyorum. Doğum bir mucizedir. Gerçekten fizyolojik ve mucizedir. Yavrunun karında durması, beslenmesi, o yola girmesi, o yoldan çıkarken herşeyiyle olgunlaştıktan sonra zamanı gelince çıkması fizyolojik dediğimiz halk dilinde normal olan doğumdur. Aynı takımın, Sivasspor'un bundan 2 sene evvel meme kanseri ile pankartı var. Bu tartışmadan memnunum. Hiçbir kadının, hiçbir bayanın, hiçbir çocuğunun hayatına zorla müdahale edecek politika uygulamayız. Bunu düşünmek bile patolojik düşüncedir. Herkes hayatında özgürdür kanun çerçevesinde. Doğru olanı, sağlıklı olanı söylemek ve bununla ilgili planlama yapıp, politika üretmekle mükellefim. Orada biz kimseyi hakaret etmiyoruz. Bunu başka algılarla veya başka politikalarla gerçekten bu ülkeye zarar verecek mantıkla hareket eden bazı arkadaşlarımız belki de köpürtüyor. Doğal olan normal doğum. Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15'tir sezaryen oranı. 10 doğumdan sadece 1 veya 2'dir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6.1'i sezaryenle oluyor. Sezaryenle olan çocuk tıbbi olarak akciğeri olarak yeterince gelişmemiş olabilir, annesiyle teması yetersiz olabilir. Bizim Ekim 2024'de normal doğum eylem planı diye sayın hanımefedi Emine Erdoğan'ın himayalerinde kampanya yapmaya başladık. 10 eylem planımızın 6'sını yaptık. Ebelerin etkinliğini artırdık, mevzuatını değiştirdik. Bütün hastanelere anne okulu yaptırıyoruz. Annenin hamilelik süreci zor süreç. Anneye destek vermemiz lazım. Doğum hanelerde çalışan ebeleri maddi olarak da destekledik. Annelerin hamilelikten başlayarak çocuğu 2 yaşına gelinceye kadar annelik sürecinde öğrenmek istediği bütün bilgileri internet uygulamasıyla Annelik Yolculuğu diye mobil uygulama yapıyoruz.

"BEBEK VE ANNE İÇİN NORMAL DOĞUM SAĞLIKLI OLAN"

Bizim sağlık hayat merkezlerimizde ebe okullarımız var. 286 tane şu anda. 100 tane daha yapacağız. Fizik tedavisinden diş hekimine kadar. Diyetisyen, çocuk gelişimcisine kadar herkes orada çalışıyor. Kanser taramasına kadar ücretsiz herşey yapılıyor. Bizim belki de hatamız tam anlatamadık topluma. Özel hastanelerimizde sezaryen maalesef daha fazla. Yüzde 61'in üstünde. Devlette daha düşük. Yüzde 30 bandında. Türkiye'de çok iyi özel sektörümüz var, dünya çapında. Canlı doğum oranı sayımız düşüyor. Kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Net söylüyorum ki, bebek ve anne için de normal doğum sağlıklı olanı.

"BEN SEZARYEN DOĞUMLUYUM"

Biz kadının özgürlüğünü kısıtlamayı düşünmüyoruz. Biz sağlığıyla ilgiliyiz. Tıbbi endikasyon dediğimiz, tıbben gereklilik başka bir şeydir keyfiyet başka bir şeydir. Biz keyfi olan sezaryen harici normal doğum olması gereken zamanlarda önerimiz bunun doğal şartlarda anneye, bebeğe faydası olan, sağlıklı olanı tercih etmesi. Sezaryen olan doğal değildir. 1966 sezaryen doğumluyum. Kanama vardı, annemi yaşayacak, çocuk mu yaşayacaktı. Tıbbi endikasyon olan herşeyin yapılması lazımdır. Çocuk rahimde büyür, vajinadan geçer ve normal doğum olur. Akciğer ve hücrelerin gelişiminde, annesi ile ilişkisinde, annenin süt yapan hormonları, beyindeki mutluluk hormonlarının doğal olduğu yoldur.

"TIP MERKEZLERİNDE PLANLI SEZARYEN YAPILAMAZ"

Tıp merkezleri yatağı olmayan günübirlik işlem yapılan yerlerdir. Kliniktir. Normal hasta yatağı yoktur gözlem yatağı vardır. Acil yapılabilir sezaryen dedik. Kliniklerde gözlem yapağı vardır. Acil sezaryen başka bir şey. Planlı sezaryende anne ile çocuğu 48 saatte o çocuğu tutmanız gerekir. Planlı sezaryen yapılamaz dedik. Planlı karaciğer ameliyatı yapılamaz dedik. Buralar hastane değil tıp merkezi. Siz tıp merkezlerinde planlı, davulla zurnayla sezaryen yapamazsınız dedik.

"HEDEFİMİZ SEZARYENİ YÜZDE 20'LERE DÜŞÜRMEK"

Sağlıkta bir hastanenin tedavisinin yasaklanması diye bir şey söz konusu olmaz. Biz bilimsel verilerle çalışırız. Normal doğum fizyolojiktir, doğaldır. Tıbbi olarak gereklilik olursa ameliyatla çocuk çıkabilir bunun ismi sezaryendir. Tıp merkezlerinde acil sezaryen yapılabilir ancak planlı sezaryenlerin hastanelerde olması tıbbi olarak zorunluluktur. Makul olmamız lazım, objektif olmamız lazım. Herkes başkasının ne yaptığını sorguluyor. Önce biz kendimiz ne yaptık diye sormamız lazım. Doğru bir tane. Ben sezaryeni düşürebildiğim kadar düşürmekteyim. Hedefimiz yüzde 20 bandının üstüne çıkmayacak şekilde bir yola koymak. Anne adaylarımızı, baba adaylarımızı eğiterek, ikna ederek, doğrunun ne olduğunu anlatarak normal doğumu teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu dünyadaki bilimsel ortamlarda da böyledir. Siz dünyadan kat kat fazla sezaryen yapıyorsanız, bu sağlıklı bir iş değildir. Sigara sağlıksız diyorsam aynı şekilde doğal olan normal doğum diyebilirim. Dişlerini fırçala diyorum, neden? Dişleri çürümesin diye. Kilolu hastalara 'kilonu düşür' diyorum. Dolaşım sistemi hastalıklarında dünyada 17 milyon kişiyi kaybediyoruz. Sırrı Süreyya Önder sağlık sisteminin, özel hastanedeki altyapı sayesinde bugün yaşıyor. Hastanede kalp çalışmazken kalbini çalıştırıp, makineye bağlayıp bütün atar damarını boydan boya değiştirebilecek insan gücüne sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Üstelik bu özel hastane. Teşekkür beklemiyorum, hekim ve sağlık çalışanlar olarak üniversite, özel sektörümüzde, devlet hastanelerimiz senede 1 milyar kez insanlara bakabiliyor, 800 bin üzerinde ameliyat yapabiliyor. Şehir hastaneleri dediğimiz dünyada fiziki olarak çok üst düzey hastanelerde hizmet veriyoruz.

"BENİM İÇİN DOĞRU BİR TANEDİR"

Bu sene Aile Yılı ilan edildi. Doğum sayısının düşmesinin çok fazla nedeni var. Sosyo ekonomik, şehirleşme vs. Hepsini Aile Bakanlığımız çalışıyor. Biz de destek vermeye çalışıyoruz. Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Aile Bakanlığımız, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maddi destek de çıkardı. Benim 3 çocuğum var, o yüzden rahat konuşuyorum. Bir ablam var bir de ben. 2 kardeşiz. Kardeş hayatta çok önemli. Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım diyorum ben. Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz. Doğruyu söylemedikçe, mahalle baskısı üzerimize geliyor ve yanlışlar ortada dolaşıyor. Sosyal medya herkesin müdahil olduğu alanlar olmuş. Doğrusu ne ise söyleriz. İster eleştirsinler. Benim için doğru bir tanedir. Allah rızası için çalışıyorum. Bu millete bu ülkeme nasıl hizmet edebilirim? Bu toplumun makullere ve doğrulara ihtiyacı var.