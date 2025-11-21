İstanbul Şişli ve İzmir Karşıyaka'daki iki modern kliniğiyle hizmet veren merkez, kişiye özel hareketli protez göz tasarımları, ileri teknoloji üretim teknikleri ve uluslararası standartlarda hasta memnuniyetiyle dikkat çekiyor. Bugün pek çok uluslararası hasta tarafından İstanbul'un en iyi protez göz merkezi olarak anılmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana kendini sadece protez göz uygulamalarına adayan Renk Protez Göz Merkezi, sektörde elde ettiği hasta memnuniyeti ve başarı oranı ile artık birçok kişi tarafından Türkiye'nin en iyi protez göz merkezi olarak değerlendirilmektedir. Bunu sağlayan en önemli unsurlar arasında profesyonel ekip, yüksek teknoloji, yıllara dayanan tecrübe ve kişiye özel üretim anlayışı bulunuyor.

Protez Göz Nedir? Hangi Durumlarda Uygulanır?

Kaza, tümör, göz tansiyonu gibi nedenlerle görme yetisini kaybeden veya doğuştan göz çukuru gelişmemiş bireylerde, göz boşluğunun doldurulması ve yüz anatomisinin korunması amacıyla protez göz uygulaması yapılır. Bu uygulama özellikle İstanbul'da protez göz ihtiyacı olan hastalar tarafından İstanbul protez göz merkezi arayışlarında sıkça tercih edilen yöntemler arasındadır. Protez gözler, açık bölgenin dış etkenlere karşı korunmasını sağlar, göz çevresi kemiklerinin gelişimine katkıda bulunur, estetik açıdan doğal bir görünüm sunar ve kişinin sosyal hayatla uyumunu kolaylaştırır.

Protez Göz Çeşitleri: Kişiye Özel vs. Hazır Protez

Renk Protez Göz Merkezi'nde iki farklı protez göz türü bulunmaktadır ve bu çeşitlilik sayesinde merkez, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da en çok tercih edilen İstanbul protez göz merkezi konumuna ulaşmıştır.

1. Kişiye Özel Protez Göz (Hareketli Protez Göz)

Hastanın göz yuvası ölçüleri, göz rengi, iris boyutu ve göz kapağı simetrisi değerlendirilerek tamamen kişiye özel üretilir. Bu özellikleri sayesinde doğal görünümü ile birçok hasta tarafından İstanbul'un en iyi protez göz merkezi olarak tercih edilmektedir.

2. Hazır Protez Göz (Fabrikasyon)

Ekonomik olması nedeniyle tercih edilse de estetik ve hareket kabiliyeti açısından kişiye özel protezlerin gerisindedir.

Protez Gözlerde Hareket Neden Önemlidir?

Kişiye özel üretilen protez gözlerde hareket oranı oldukça yüksektir. Göz kaslarında güç kaybı yoksa doğal kas hareketleri proteze başarılı şekilde aktarılır. Hareket kabiliyetinin yüksek olması, özellikle Türkiye'nin en iyi protez göz merkezi arayışında olan hastaların en çok önem verdiği kriterlerden biridir.

Kullanılan Hammaddeler: Bio-Akrilik – Porselen

Günümüzde iki farklı protez göz hammaddesi bulunmaktadır:

Bio-Akrilik (Önerilen)

Dayanıklılığı, sağlıklı yapısı ve uzun ömrü sayesinde hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda en çok tercih edilen materyaldir. Bu malzemenin dünya standartlarında uygulanması, Renk Protez Göz Merkezi'ni Türkiye'nin en iyi protez göz merkezi seviyesine taşımıştır.

Porselen

Daha kırılgan bir yapıya sahiptir ve kullanım süresi daha kısadır.

Renk Protez Göz Merkezinde Üretim Aşamaları

Merkezde kullanılan ileri teknoloji sayesinde protez gözler hem hızlı hem de hassas biçimde üretilmektedir. Bu üretim kalitesi, İstanbul'da protez göz yaptırmak isteyen hastaların arama sonuçlarında İstanbul protez göz merkezi olarak sıkça Renk Protez Göz Merkezi ile karşılaşmasını sağlamaktadır.

Göz renginin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla alınması

Dijital ortamda detaylı renk işleme

Göz yuvasının özel tekniklerle ölçülmesi

2–3 günlük prova süreci

Enfeksiyon kontrolü

Tam uyumlu protezin yerleştirilmesi

Protez Göz Takıldıktan Sonra Süreç Nasıl İşler?

3 ay sonra yapılan kontrollerle protez gözün durumu değerlendirilir ve gerekiyorsa büyütme, küçültme veya polisaj işlemi uygulanır. Renk Protez Göz Merkezi'nin ücretsiz kontrol politikası, kendisini yalnızca İstanbul'da değil tüm Türkiye'de Türkiye'nin en iyi protez göz merkezi arayışında öne çıkaran önemli bir ayrıntıdır.

Protez Göz Fiyatları 2025

Protez Göz Fiyatları kullanılan hammadde ve üretim tekniğine göre değişiklik göstermektedir. Türkiye genelinde fiyat aralığı 20.000 TL – 40.000 TL arasında değişmektedir.

Uygun maliyetleri, kaliteli hammadde kullanımı ve yüksek memnuniyet oranıyla Renk Protez Göz Merkezi, İstanbul'un en iyi protez göz merkezi arayışında öne çıkan kurumlardan biridir.

Dünya Fiyatları ile Karşılaştırma

Almanya: 4000–5000 €

Fransa: 4000–5000 €

İngiltere: 5000–7000 £

ABD: 5000–8000 $

Bu fiyat farkı, İstanbul'a protez göz tedavisi için gelen uluslararası hasta sayısını her yıl artırmaktadır.

Protez Göz Merkezini Seçerken Neye Dikkat Etmeli?

Teknoloji, tecrübe, kullanılan hammadde ve başarı oranı en önemli kriterlerdir. Bu unsurlar bir araya geldiğinde Renk Protez Göz Merkezi yalnızca İstanbul'da değil tüm Türkiye'de Türkiye'nin en iyi protez göz merkezi olarak sıkça gösterilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

SGK protez gözü karşılıyor mu?

Hayır.

Protez göz ne kadar sürede teslim edilir?

2–3 iş günü.

Çocuk ve yetişkin fiyatları farklı mı?

Hayır.

Protez göz ameliyatı yapıyor musunuz?

Hayır, uzman hekimlere yönlendirme yapılmaktadır.

Renk Protez Göz Merkezi ile Doğal, Hareketli ve Estetik Çözümler

Dünya genelinden binlerce hasta, yüksek kaliteli protez göz hizmeti için Renk Protez Göz Merkezi'ni tercih ediyor. İstanbul'da protez göz tedavisi düşünen hastalar için bu merkez, hem ileri teknoloji hem doğal görünüm hem de konforlu kullanım arayışında en güçlü seçeneklerden biridir. Bu başarı, merkezin bugün yalnızca İstanbul'da değil tüm ülkede Türkiye'nin en iyi protez göz merkezi olarak anılmasını sağlamaktadır.

İletişim

+90 542 592 22 74

info@renkprotezgozmerkezi.com

Şehit Ahmet Sok. İzçınar 2 Sitesi No:16-18 Kat 2 D:11 Şişli / Mecidiyeköy

https://www.renkprotezgozmerkezi.com/