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Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Sağlık Üzerindeki Etkileri

Ramazan Ayında Oruç Tutmanın Sağlık Üzerindeki Etkileri
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Ramazan ayının başlangıç tarihi 1 Mart 2025 olarak belirlendi. Oruç tutmanın sağlık üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Oruç süresince vücudun enerji ihtiyacı ve detoks süreci değerlendirildi.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı 1 Mart 2025'te başlıyor.

Peki oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler? 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur?

En zoru ilk günler

İnsan bedeni, oruç tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor.

Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman.

Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza yöneliyor.

Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı vücuttaki yağlar oluyor.

Yağların yakılması kilo vermeye, kolesterol seviyesini düşürmeye ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Öte yandan, kan şekerinin düşmesiyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor.

Açlık seviyesinin en üste çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve ağız kokusu da semptomlara ekleniyor.

3 -7. gün: Su içmeye dikkat

Vücut oruca alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü.

Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken, sıvı kaybı da artıyor.

İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart.

Dengeli bir diyetle protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.

8 - 15. gün: Vücut oruca alışıyor

Bedeniniz artık üçüncü aşamaya geçmiş ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağlamıştır.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anestezi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu söylüyor.

"Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor."

"Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor."

16 - 30. gün: Detoks zamanı

Ramazan ayının ikinci yarısında, kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor.

Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken, enerjinin de arttığını vurguluyor.

"Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder. Ama oruç dönemi günlerce ve haftalarca uzatıldığında bedeniniz ileri açlık moduna geçip enerji için protein kullanır ve kaslarınıza yönelmeye başlar."

Oruç sağlığa faydalı mı?

Dr. Mahroof'a göre oruç sağlığa faydalı, ama uzun sürmemesi şartıyla.

"Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı; ama bir aylık dönemi uzatıp sürekli oruç tutulmasını önermiyoruz."

"Orucu uzatmak uzun vadede yağı enerjiye dönüştürmeyi engeller ve vücut enerji kaynağı olarak kaslarınıza yönelir. 'Açlık moduna' geçtiği zaman uzun vadede kilo vermeyi zorlaştırarak sağlığı kötü etkiler."

Ramazan döneminin dışında da oruç tutulacaksa Mahroof'un önerisi 5:2 oruç diyetini uygulamak.

Yani haftanın 5 günü sağlıklı bir şekilde beslenmek ve diğer 2 gün oruç tutmak.

BBC

Enerji

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