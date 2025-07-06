Prof. Dr. Zeynep Ocak: Türkiye'de 5 milyon kişi nadir hastalıkla mücadele veriyor

İyileşme Burada Başlar programında Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ocak, nadir hastalıkların tanı süreçleri, genetik testlerin gelişimi ve kalıtsal hastalık riskleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin nadir hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Ocak, erken tanı ve taşıyıcılık taramalarının önemini vurguladı.

TÜRKİYE'DE 5 MİLYON KİŞİ NADİR HASTALIKLARLA YAŞIYOR

Dünya genelinde 300 milyon bireyin nadir hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. Ocak, "Bu rakam Türkiye'de yaklaşık 5 milyon civarında." diyerek konunun ülkemiz için de ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

TEKNOLOJİ İLE ERKEN TANIDA BÜYÜK ADIM

Geçmişte nadir hastalıkların tanısının yıllar alabildiğini hatırlatan Ocak, "Eskiden çok uzun yıllar sürecinde tanı konulabiliyordu, artık gelişen teknoloji ile tanı yaşı olabildiğince erken yaşlara çekildi." ifadeleriyle erken tanının geldiği noktayı özetledi.

TEK TÜP KANDAN YÜZDE 99 ORANINDA TANI MÜMKÜN

Gelişen genetik tarama yöntemlerinin hızlı ve kesin sonuç sağladığını vurgulayan Ocak, "Tek bir tüp kandan ortalama 1-2 ay içerisinde ne hastalığınız varsa bunu yüzde 99 oranında ortaya çıkarabiliyoruz." sözleriyle genetik tanının geldiği teknolojik noktayı anlattı.

KALITSAL KANSER RİSKİ YÜZDE 15, AİLELER TARAMAYA DİKKAT ETMELİ

Kalıtsal kanser riskine de değinen Prof. Dr. Ocak, "Tüm kanserlerin kalıtsal olma riski yüzde 15'tir. Özellikle ailede birden fazla kişide görüldüyse, belli gruplarda mutlaka genetik tarama yapılması gerekiyor." dedi ve aile hikayesinin önemini vurguladı.