Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Grip oldum diyerek rahatlamayın"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde poliklinik ve acil servislere viral enfeksiyon şikayetleriyle başvuran hastaların arttığını belirterek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde poliklinik ve acil servislere viral enfeksiyon şikayetleriyle başvuran hastaların arttığını belirterek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Özlü, her viral enfeksiyonun grip olmadığını vurgulayarak, "Ben grip oldum, geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde farklı viral enfeksiyonların görüldüğünü, hastaların çoğunlukla birbirlerinden virüs kaptıklarını belirtti. Özellikle ileri yaştaki, diyabet, KOAH ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerde viral enfeksiyonların daha ağır seyredebildiğine dikkati çeken Özlü, "Şu aralar oldukça yoğun poliklinik ve acil hastalarımız oluyor. Genelde hep birbirinden hastalığı alıyorlar. Komşundan veya çocuk okuldan getirdi gibi hikayeler var. Çok olay oluşan viral enfeksiyonlar olabiliyor. Hafif boğaz ağrısı bazen hafif üşeme, titreme ateş yapabiliyor. Halsizlik, kırgınlık, öksürük bazen de özellikle önceden alerjik durum varsa göğsüme indi diyor. Nefes darlığı, hırıltılı solunum olabiliyor. Yaşlı hastalarda diyabet, koah, böbrek yetmezliği gibi knonik bir hastalığı varsa o zaman zatürreye dönüşerek gelişebiliyor. Bu ara bu hastalarımızdan oldu. Gribal bir enfeksiyon yanında kronik hastalığın alevlenmesi şeklinde vakalar görebiliyoruz. Onun için yaşlılarımız ve kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerekiyor. Bu salgınlardan kendilerini korumaları gerekiyor. En iyi yapılabilecek olan şey hasta olduğunu bildiğimiz kişilerden kendimizi korumamız lazım. Bu hastalığı bulaştıran genellikle en sevdiklerimiz oluyor. Torunlarımız, evlatlarımız, komşularımız, kardeşlerimiz gibi kişilerden bulaşabiliyor dolayısıyla korunmak o kadar da kolay değil. Ama ateşe var, öksürüyor gibi şikayetleri biliyorsanız o kişiyle mesafeyi korumak lazım. Aynı kapalı ortamda mümkün olduğu kadar kalmamak lazım" şeklinde konuştu.

"Her viral enfeksiyon grip değil"

"Risk grubu kişilerin aşısını yaptırmış olması gerekir" diyen Özlü, "Yaptırmadıysalar halen yaptırabilirler. Genel bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yeterli ve kaliteli bir uyku uyumak çok önemli. Dengeli ve sağlık beslenmek, bol su ve sıvı gıdalar almak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durmak, kronik hastalığınız varsa bunun takibini, tedavisi aksatmamak önemli. Hasta; ben grip geçirdim diyor ama aslında rinovirüs ya da korona virüsler olabiliyor. Dolayısıyla grip henüz daha tam Türkiye'de salgın şeklinde karşımıza çıkmış değil. Bundan sonra önümüzdeki dönemde grip salgınları da olacak. Bunlar viral salgın ama şuanda bizim rastladığımız çok influenza değil. Artık dolaşan çok virüs var. Ben grip oldum geçirdim diyerek rahatlamamak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum29

CHP lideri Kılıçdaroğlu kararını verdi! Defter tamamen kapandı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu

Oltasına takılan balığın üstünden servet çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor

Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

Cebeci sessizliğini bozdu! Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin olay sözler