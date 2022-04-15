Prof. Dr. Şahin: Büyüme hastalığı eski fotoğraflar incelenerek tespit edilebilir

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, vücutta büyüme hormonunun yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan ve nadir görülen 'akromegali' hastalığının, dışarıdan gözle bakılması veya eski fotoğrafların incelenmesi sonucu hastanın yüz şeklindeki veya diğer organlarındaki değişikliklerden şüphe edilerek, tespit edilebileceğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, '15 Nisan Akromegali Farkındalık Günü'nde yaptığı açıklamada, 'akromegali' hastalığının farkındalığının artması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Şahin, akromegali hastalığının, büyüme hormonunun herhangi bir sebeple vücutta yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şahin, büyüme hormonunun 'hipofiz' adı verilen kiraz çekirdeği büyüklüğünde kafatasının ortasında yer alan 'yönetici' olarak bilinen endokrin bez tarafından salgılandığını belirtti. Şahin, "Akromegali belirtilere baktığımızda ilk olarak uç bölgelerdeki el ve ayaklarda büyüme olarak kendini gösterir. Burunda, dilde büyüme ve kaşların belirginleşmesi, çenenin öne doğru çıkması, dişlerin birbirinden ayrılması gibi bulgu ve belirtilerle başlar genellikle. Halsizlik, yorgunluk olabilir, cinsel fonksiyon bozuklukları meydana gelebilir. Terleme, depresyon gibi bulgu ve belirtilere yol açabilir. Bu bulgu ve belirtiler yavaş seyrettiği için kişinin kendisi veya yakınları fark edemeyebilir. Dışarıdan bir gözle bakılması veya eski fotoğrafların incelenmesi sonucunda hastanın yüz şeklindeki veya diğer organlarındaki değişikliklerden şüphe edilebilir. 36 numara olan bir ayak, 40 ya da 44 olabilir" diye konuştu.