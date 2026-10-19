Prof. Dr. Arda, çocuklarda kasık fıtığının kendiliğinden iyileşmediğini belirtti

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Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, çocuklarda kasık fıtığının kendiliğinden iyileşmediğini belirterek tedavinin geciktirilmesinin organlarda kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, çocuklarda kasık bölgesinde görülen şişliklerin kasık fıtığının belirtisi olabileceğini belirterek ailelere bu şişlikleri ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Çocukluk çağında sık karşılaşılan cerrahi sorunlardan biri olan kasık fıtığının özellikle bebeklerde ve erken doğan çocuklarda önemli sağlık risklerine yol açabildiğini ifade eden Prof. Dr. Arda, tanı konulduktan sonra uygun zamanda cerrahi tedavi uygulanması gerektiğini bildirdi.

"Çocuk sakinleştiğinde ya da yattığında kaybolabiliyor"

Kasık fıtığının en belirgin bulgusunun kasık bölgesindeki şişlik olduğunu aktaran Arda, "Bu şişlik özellikle çocuk ağladığında, güldüğünde veya ıkındığında belirginleşebiliyor. Çocuk sakinleştiğinde ya da yattığında ise kaybolabiliyor" dedi.

Kasık fıtığının erkek çocuklarda kız çocuklarına göre yaklaşık 5 ila 8 kat daha sık görüldüğünü belirten Arda, erken doğan bebeklerin de risk grubunda bulunduğunu söyledi. Fıtığın sağ tarafta daha sık görülebildiğini kaydeden Arda, özellikle küçük yaştaki çocuklarda iki taraflı görülme olasılığının da daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Tedavinin geciktirilmesi kalıcı hasara yol açabilir

Fıtık kesesinin içine çoğunlukla bağırsakların girdiğini, kız çocuklarında ise yumurtalığın da kese içinde bulunabildiğini belirten Arda, bu organların sıkışarak karın içine geri dönememesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Sıkışan organın kan dolaşımının bozulabileceğini ve zamanında müdahale edilmediğinde kalıcı hasar gelişebileceğini vurgulayan Arda, erkek çocuklarda testislerin kanlanmasının da olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.

Arda, kasık fıtığı bulunan çocuklarda şişliğin sertleşmesi, karın içine geri gitmemesi, ağrı veya kusma gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden acil tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Temel tedavi cerrahi onarım

Çocuklarda kasık fıtığının kendiliğinden kapanmadığını ve temel tedavisinin cerrahi onarım olduğunu belirten Arda, fıtığın iyileşmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Ameliyatın genel anestezi altında gerçekleştirildiğini aktaran Arda, işlem sırasında fıtık kesesinin çevre dokulardan ayrıldığını ve karın içiyle bağlantı noktasının bağlanmasıyla onarımın tamamlandığını anlattı.

Ameliyatların çoğunlukla günübirlik yapılabildiğini kaydeden Arda, ameliyat öncesinde çocuğun anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Arda, beslenmenin kesilmesi dahil ameliyat öncesi hazırlıkların sağlık ekibinin önerileri doğrultusunda yapılması gerektiğini vurguladı.

Uygun cerrahi yöntemle onarılan çocukluk çağı kasık fıtıklarında tekrarlama olasılığının düşük olduğunu belirten Arda, ailelere şüpheli durumlarda çocuk cerrahisi uzmanına başvurmaları önerisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı