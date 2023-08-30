Penis büyütme işlemi sırasında hastanın ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı

Penis büyütme ameliyatında hastanın ölüme sahte estetik cerrahı beş yıl hapis cezası aldı. Tıbbi niteliklere sahip olmayan Torben K, silikon yağı enjekte ederek hastanın ölümüne yol açtığı belirtildi.

Almanya'da erkek hastanın penis büyütme ameliyatı sırasında ölmesine sebep olan sahte cerrah tutuklandı.

46 yaşındaki Torben K, Almanya'nın Solingen kentinden, penis büyütme işlemi işlemi sırasında farkında olmadan hastanın penisine ve skrotumuna silikon yağı enjekte etti.

Adı açıklanmayan 32 yaşındaki hast, Temmuz 2019'da acılı operasyonun ardından yedi ay sonra sepsisten hayatını kaybetti.

Mahkeme, sahte doktorun tıbbi nitelikleri olmadığını ve penis büyütme hizmetlerini Solingen'deki evinde gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden adamın 29 yaşındaki kız kardeşinin doktor hakkında şüpheleri olmasına rağmen kardeşini ameliyat olmaması için ikna edemedi.

Ameliyat sonrası hasta ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Daha sonrakan zehirlenmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi şikayetler yaşayan adamhayatını kaybetti. Savcılar, ölümünden önce özel bir yoğun bakım ünitesinde aylarca tedavi altında kaldığını söyledi.

Ancak Torben K'ya yapılan sorgulamada, işlemlerde kullanılan silikon yağının türünü açıklamayı reddetti.

Yüksek Devlet Savcısı Wolf-Tilman Baumert, yerel medyaya "Ne yazık ki, silikon yağı kişinin kan dolaşımına girdi. Bu ciddi sağlık komplikasyonlarına ve nihayetinde ölümüne yol açtı." dedi.

Mahkemede Torben K, sadece hastanın istediği şeyi yaptığını iddia etti. Ancak Baumert, "Adamın tedavi istemesinin bizim açımızdan önemi yok. Sanık ahlaki açıdan son derece terbiyesizce hareket etti." dedi.

Pazartesi günü Wuppertal bölge mahkemesindeki hakimler, ağır yaralama nedeniyle ölüme yol açma suçundan Torben K'yı beş yıl hapse mahkum etti. Karar henüz yasal olarak bağlayıcı değil.