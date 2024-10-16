Üye Girişi
Haberler

Pazaryerinde gıda terörü! Etiketsiz sucuklar, açıkta sergilenen sinekli ürünler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir pazar yerinde yapılan yöresel lezzetler festivalinde kaydedilen görüntüler gıda terörünün ülkede hangi noktaya geldiğini apaçık gözler önüne serdi. Aynı eldivenle hem ürün hem para veren satıcılar, üzerinde herhangi bir etiket bulunmayan sucuklar, dondurucu kullanılmadan sergilenen peynirler, etli kıymalı ürünler ve açıkta sergilenen ürünlerin neredeyse tamamının üzerinde dolaşan sinekler insan sağlığının ne denli hiçe sayıldığını gösterir nitelikte.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı son dönem raporlarıyla ortaya çıkan gıda teröründeki vahim tablo neredeyse her gün tespit edilen yeni görüntü ve delillerle daha da karanlık bir noktaya evriliyor.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜLER

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı mahallesinde bir pazaryerinde yapılan yöresel lezzetler ve yemek festivalinde kaydedilen görüntüler infial yarattı.

Pazaryerinde gıda terörü! Etiketsiz sucuklar, açıkta sergilenen sinekli ürünler

ELDİVEN ELDEN HİÇ ÇIKMIYOR

Hijyen kuralların hiçe sayılarak aynı eldivenle hem para hem de ürünleri uzatan satıcılarla dolu olan pazaryerinde soğutma ünitelerinin de bulunmaması dikkat çekiyor.

Pazaryerinde gıda terörü! Etiketsiz sucuklar, açıkta sergilenen sinekli ürünler

ETİKETSİZ SUCUKLAR, AÇIKTA PEYNİRLER

Şehirdeki sıcaklık 30 derecelere varmasına rağmen peynirlerin leğen ve bidonların içinde servis edildiği görülürken, gıda güvenliği problemlerini hiçe sayan esnafın baharatları üstleri açık şekilde, sucukları ise etiketsiz bir şekilde satışa sundukları hatta kendilerinin de yedikleri görülüyor.

Pazaryerinde gıda terörü! Etiketsiz sucuklar, açıkta sergilenen sinekli ürünler

SİNEKLER HER YANI KAPLAMIŞ

Sözcü TV'de yayımlanan Arena programında yer alan görüntülerde ise etli kıymalı ürünlerin açık ve renkleri değişmiş şekilde vatandaşa satıldığı ve tamamına yakını üstü açık şekilde sergilenen ürünlerin üzerlerinde sineklerin uçuştuğu görülüyor.

Pazaryerinde gıda terörü! Etiketsiz sucuklar, açıkta sergilenen sinekli ürünler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık

Karşıyaka Güncel Sağlık Yerel Yaşam İzmir

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Rojin'in babasından dikkat çeken iddia: Kızım intihar etmedi, ona zarar vermişler

18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in babasından dikkat çeken iddia
ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp

Ülke şokta! Savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp
500

Yorumlar (7)

Serkan Aygun:

Hindistanı geçtik

29
0
yanıtYanıtla
Seydo:

Sadece İzmir böyle değil, her yerde oluyor. Pakistana döndü memleket.

21
1
yanıtYanıtla
Halkçı:

Karşıyaka belediyesi zabıtaları nerede? Belediyenin maşallahı var. Daha geçen gün gözünle gördüm İzmir'de hir belediyeye ait aracı hususi olarak kullanıyor çalışan. Arkadaş zihniyet bu olunca A partisi B partisi farketmez . Türkiye malesef raydan çıkmıştır. Eskiden kamu aracıyla eve gidilmezdi. Şimdi maşallah herkes istediği gibi kullanıyor Polis aracı dahil.

21
0
yanıtYanıtla
Dilek Usta:

Almayın

15
1
yanıtYanıtla
Aytekin Duman:

Herkes bize diyordu ki yollarda yolculuklarda nerede çok kamyoncu durmuşsa orada durun yemek yiyin çünkü oranın yemeği hep güzeldir derlerdi birkaç kere başıma geldi öyle yerler en iğrenç tuvaletinden banyosuna kadar mutfağına kadar oraları da bir el atsınlar oradaki mikrop bence hiçbiryerde yoktur

4
0
yanıtYanıtla
süleyman koç:

kardeşim pazar bu, bırak pazarı işletmelerde bile sinek var

1
0
yanıtYanıtla
Aytekin Duman:

İskandinavya ülkelerinde bir sistem var bence o her yerde olmalı dükkana giren müşteri göreceği yerde ve hatta daha giriş kapısının hemen orada bir tane rapor asılıyor tebessüm güler yü ve asık surat. Zaten kapısında asık surat görülen yerlerde giren insan sayısı minimum. McDonald’slarda bile asık suratlı gördüm çok caydırıcı insanlar bakıyor alışkanlık haline getirmişler bence bir tek Türkiye’de değil aslında her yerde olmalı o aşık suratın o tebessüme getirmen için elinden gelen her şeyi yapman lazım ki geldiklerinde temiz bulsunlar güler yüze geçmiyorsun daha tebessüme geçiyorsun eğer onu da başarırsan ondan sonra güler yüze geçiyorsun

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THAAD füze savunma sistemi nedir? THAAD özellikleri Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024! Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024 (TAM LİSTE) Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Yarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)? Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 16-17 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.