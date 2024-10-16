Pazaryerinde gıda terörü! Etiketsiz sucuklar, açıkta sergilenen sinekli ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı son dönem raporlarıyla ortaya çıkan gıda teröründeki vahim tablo neredeyse her gün tespit edilen yeni görüntü ve delillerle daha da karanlık bir noktaya evriliyor.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜLER

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı mahallesinde bir pazaryerinde yapılan yöresel lezzetler ve yemek festivalinde kaydedilen görüntüler infial yarattı.

ELDİVEN ELDEN HİÇ ÇIKMIYOR

Hijyen kuralların hiçe sayılarak aynı eldivenle hem para hem de ürünleri uzatan satıcılarla dolu olan pazaryerinde soğutma ünitelerinin de bulunmaması dikkat çekiyor.

ETİKETSİZ SUCUKLAR, AÇIKTA PEYNİRLER

Şehirdeki sıcaklık 30 derecelere varmasına rağmen peynirlerin leğen ve bidonların içinde servis edildiği görülürken, gıda güvenliği problemlerini hiçe sayan esnafın baharatları üstleri açık şekilde, sucukları ise etiketsiz bir şekilde satışa sundukları hatta kendilerinin de yedikleri görülüyor.

SİNEKLER HER YANI KAPLAMIŞ

Sözcü TV'de yayımlanan Arena programında yer alan görüntülerde ise etli kıymalı ürünlerin açık ve renkleri değişmiş şekilde vatandaşa satıldığı ve tamamına yakını üstü açık şekilde sergilenen ürünlerin üzerlerinde sineklerin uçuştuğu görülüyor.