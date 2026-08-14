Ünye'de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaymakamlık ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına kamu personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve iki gün sürecek olan kan bağışı kampanyasına katılarak öncülük eden Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, 16. kan bağışını gerçekleştirdi. Kaymakam Yıldız, herkesin zor zamanında imdadına yetişen Türk Kızılay'ın kan stoklarına destek verilmesi çağrısında bulundu.

"Kızılay ülkemiz insanına kan ve can oluyor"

Türk Kızılay'ın zor ve afet zamanlarında üstlendiği role dikkat çekerek harekete geçtiklerini ifade eden Kaymakam Yıldız, "Bugün Ünye olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla Kızılay'a destek vermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Türk Kızılay'ı son zamanlarda ülkemiz insanına hem kan hem de can oluyor. Bizler de kan bağışlarının azaldığı bu dönemde Ünye Kaymakamlığı olarak harekete geçtik. Bugün, sağlık durumu elveren tüm memurlarımız imkanları ölçüsünde kan bağışında bulunacak. Ünye'nin de güçlü bir şekilde dahil olmasıyla bugün burada ciddi bir kan bağışı kampanyası gerçekleşiyor. Zor günlerde ve afet anlarında her zaman yanında olduğumuz Kızılay'a biz de vatandaşlık görevimizi yaparak kan desteği sağlıyoruz. Bu anlamlı kampanyaya katılarak kan veren mesai arkadaşlarımızı da bugün idari izinli sayıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda kan bağışı kabulleri iki gün boyunca devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı