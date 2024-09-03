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Okul çantası hazırlarken buna dikkat: Ağır kitapları sırta yakın koyun

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Yeni eğitim-öğretim yılına az bir süre kala uzmanlar, okul çantalarının doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ağır çantaların sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten uzmanlar, çantayı hazırlarken ağır kitap ve defterlerin sırta yakın koyulmasının önemini vurguladı.

Okul çantası hazırlarken buna dikkat: Ağır kitapları sırta yakın koyun

İSTANBUL - Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala uzmanlar, okul çantalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Ağır çantaların skolyoz ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Hatice Kübra Aşık, çantayı hazırlarken ağır kitap ve defterlerin sırta yakın koyulmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Okullar açılmadan önce, çocukların ve gençlerin sağlığı için uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi. Uzmanlar, yanlış sırt çantası seçiminin ve kullanımının duruş bozukluğu ve sırt ağrıları gibi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Beykent Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Hatice Kübra Aşık, hem ilkokul hem de lise öğrencilerinin sırt çantası nasıl olmalı, ne kadar ağır olmalı ve nasıl taşınmalı gibi sorulara yanıt verdi.

Doğru çanta tercih edilmeli

Dr. Hatice Kübra Aşık, "Eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte çanta kullanımıyla ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler var. Doğru kullanılmadığı takdirde omurgadaki yanlış yüklenmeler sonucu omurga eğriliklerine neden olur. O sebeple rahat, konforlu, yumuşak olan çantaları tercih etmeliyiz. Çocuklarımızın özellikle sırt askılarının geniş olması, destekli olması ve yumuşak olması önemli" dedi.

Tek omuza takmak ağrılara neden olabilir

Gençlerin daha havalı görünmek için sırt çantasını tek askı takmamaları konusunda uyaran Dr. Aşık, "Çantayı iki askıyla takmak yük dağılımı sağlayarak omurga sağlığını koruyor. Buna dikkat etmeliler. Sırt askılarının kalın olması, çantanın bittiği kısım itibariyle de belde olması gerekir. Daha aşağıda olan durumlarda çocuklarda zaman içinde bel, sırt ve omurga ağrılarıyla karşılaşabiliyoruz. Ağırlığının aktarımıyla alakalı sıkıntılar olduğunda omurgaya yüklenme değişir ve bununla birlikte çocuğun skolyoza ve omurga eğriliğine yatkınlığı varsa bunu hızlandırır. Çocuğa önereceğimiz şey, ağırlığın eşit dağılımına dikkat edin ve aşırı ağırlık kullanmayın" ifadelerini kullandı.

Sadece çantanın ağırlığının değil, kitap diziliminin de doğru şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Hatice Kübra Aşık, "Kitapları çantaya yerleştirirken daha ağır olanları sırta daha yakın, hafif olanları daha uzak şekilde yerleştirerek ağırlık dağılımı yapmak, sırt ağrılarının ve omurga eğriliklerinin ortaya çıkmasını engeller" dedi.

Çantayla birlikte ayakkabı seçimi de önemli

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Hatice Kübra Aşık, ilkokul dönemindeki çocukların okul çantasının nasıl olmasıyla ilgili şu önemli tavsiyeleri verdi:

"İlkokul çocuklarının fazla eşyaları olmamalı. Sırt çantasının ağırlığı, çocuğun ağırlığının yüzde 10'undan, çekçekli çantalarda ise yüzde 20'sinden fazla olmamalı. Sırtından daha büyük bir çanta olmayacak şekilde ayarlanmalı. Çok ağır olan durumlarda çekçekli çanta kullanılabilir. Fakat uzun vadede bu da kaldırımdan çıkarken ve inerken çocuğun zorlanmasına ve düşmelere neden olabilir. Ağırlıkla birlikte ayak da rahat olmazsa duruş bozukluğu ortaya çıkabilir. Doğru duruş ayakla başlar. Babet ya da kösele tarzı ayakkabılar değil de spor, ayağın tam yere bastığı ortopedik ayakkabılar tercih edilmeli."

Uzm. Dr. Aşık, dikkat edilmediği takdirde ağır okul çantalarının duruş bozukluğu, bel ve sırt ağrıları, diz problemleri, postür sıkıntıları ve omurga sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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