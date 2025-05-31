Öğrencilerden Solhan Hastanesi'ne Renkli Dokunuş

Öğrencilerden Solhan Hastanesi'ne Renkli Dokunuş
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Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, tedavi gören çocukların moralini artırmak amacıyla hastanenin duvarlarını resimlerle süsledi.

BİNGÖL Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında Solhan Devlet Hastanesi'nin duvarlarına tedavi gören çocuklar için resimler yaptı.

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 1'inci sınıf öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersinde hazırladıkları projeyle, Solhan Devlet Hastanesi'nin duvarlarına tedavi gören çocuklar için resimler çizdi. Öğrenciler, 3 hafta süren çalışmada, 12 kişilik ekiple günde 4 saat çalışarak hastanenin gebe okulu, emzirme odası ve yatan çocuk servisini renklendirdi.

Tedavi gören hasta çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten öğrencilerden İlkin Önal, "Topluma Hizmet Dersi kapsamında arkadaşlarımızla birlikte Solhan Devlet Hastanesi'nde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde çocuk servisi, emzirme odası ve yeni açılan gebe okulu renkli çizimlerle süslendi. Yapılan çizimler, çocukların hastane ortamında daha keyifli vakit geçirebilmeleri ve sıkılmamaları amacıyla hazırlandı. Ayrıca yatan servis kısmına kitaplıklar yerleştirilerek mini bir kütüphane alanı oluşturuldu. Bu kitaplıklara çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitime yönelik kitaplar konuldu. Bununla birlikte hazırladığımız kuklalar da bu alana yerleştirilerek, hastanede yatan çocukların hem eğlenmeleri hem de psikolojik olarak desteklenmelerini hedefledik" diye konuştu.

'EMEKLERİNE SAĞLIK'

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Samet Tatlı, "Solhan Devlet Hastanemizde kısa süre önce hayata geçirdiğimiz gebe okulu ve rehabilitasyon salonu ile çocuk servisi, hastane koridorları ve acil kısmında yaptıkları duvar çizimleri için Solhan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin emeklerine sağlık" dedi.

Öğrencilerden Elif Yalnızağaç ise topluma hizmet, toplumu bilinçlendirme ve topluma katkı sağlayacak uygulamalara yer vermeyi amaçladıklarını ifade ederek çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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