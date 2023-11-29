Odunpazarı Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Psikolojik Destek Hizmeti Sunuyor

Odunpazarı Belediyesi, üniversite öğrencileri için Adalar'da bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermeye başladı. Alanında uzman isimler tarafından haftanın 7 günü verilecek olan destek için randevu alınması gerekiyor.

Odunpazarı Belediyesi, üniversite öğrencileri için Adalar'da bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.

Ekim ayında Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi iki genç hayatına son vermişti. Odunpazarı Belediyesi, üniversite öğrencilerine "Yalnız değilsin" diyerek harekete geçti. Üniversite öğrencileri için Adalar'da bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.

Alanında uzman isimler tarafından ücretsiz olarak verilecek psikolojik destek, haftanın 7 günü devam edecek. Hafta içi 09.00-22.00, Cumartesi günü 10.00-22.00, Pazar günü ise 10.00-18.00 saatleri arasında açık olan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nden psikolojik destek hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin randevu alması gerekiyor. Ücretsiz psikolojik destek hizmeti için detaylı bilgi almak isteyenler, 0 222 500 00 19 numaralı telefonu arayarak bilgi alabiliyor. Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak NO: 31 adresinde bulunuyor.

"HİÇBİR ŞEY SİZİN HAYATINIZDAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Konuyla ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, üniversite öğrencilerine seslenerek, "Yalnız değilsiniz. Biz yanınızdayız" dedi. Hiçbir şeyin gençlerin hayatından daha kıymetli olmadığını vurgulayan Başkan Kurt, "Öğrencilerin barınma sorununa destek olmak için Büyükdere Mahallesi'nde Dilek Mercan Kız Öğrenci Misafirhanesi'ni açtık. Gençlik ve halk merkezlerimizde onların ders çalışabileceği alanlar yarattık. Yine bu merkezlerde öğrencilerin sosyalleşebileceği, kişisel gelişimlerine de katkı sunacak atölyeler düzenliyoruz. Onlar okusun, ders çalışsın diye Odunpazarı'na 27 kütüphane açtık. Şimdi de onlar için Adalar'da bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde ücretsiz psikolojik destek hizmeti veriyoruz. Sevgili öğrenciler tekrar söylüyorum. Yalnız değilsiniz, biz yanınızdayız. Hiçbir şey sizin hayatınızdan önemli değil" diye konuştu.