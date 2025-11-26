Nadir Hastalıkların Erken Teşhisi İçin Ulusal Proje Başlatıldı

SAĞLIK Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Sanofi Türkiye, nadir hastalıkların erken teşhis edilmesi amacıyla iş birliği gerçekleştirdi. Bu doğrultuda Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi'nin ulusal çapta hayata geçirileceği bildirildi.

Sanofi Türkiye ve Ankara Üniversitesi, geçtiğimiz yıl imzaladıkları niyet mektubuyla çalışmaları daha da genişlettiğini, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji ve Eylem Planı'nda yer alan 'Nadir Hastalıkların Erken Tanısı ve Önlenmesi' konusunda harekete geçtiklerini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADİR) ve Sanofi Türkiye arasında imzalanan iş birliği niyet mektubu ile nadir hastalıklar alanında ulusal çapta bir dönüşüm başlatılacağı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bu çalışmaların sonuçları ve yeni gelişmeler ilgili paydaşlar tarafından değerlendirildi. Bu kapsamda nadir hastalıklarda tanı süreçlerini hızlandıracak olan Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi hakkında da bilgiler sunuldu. Teknoloji Tabanlı Erken Tanı Destek Projesi, tanı süresini kısaltarak tedaviye uyumu artırmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi ve sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmayı amaçlıyor.

2022'de Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADİR), kuruluşundan bu yana faaliyetlerini genişleterek çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde klinik araştırma eğitimleri sunuluyor, laboratuvar tanı kapasitesi güçlendiriliyor, ulusal yenidoğan tarama programına katkı sağlanıyor ve teknoloji tabanlı karar destek çözümleri geliştiriliyor. İmzalanan sözleşme ile birlikte merkezin sunduğu yenidoğan tarama ve tanı destek projelerinin önümüzdeki dönemde daha geniş çapta Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.