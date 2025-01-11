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Moğol Doktorlar Trabzon'da Otizm Eğitimi Alıyor

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Moğolistan'dan gelen çocuk psikiyatrisi uzmanları, Trabzon'daki eğitim programıyla otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu konularında bilgi edinmekte. Sertifikalı eğitimler, Türkiye'nin ilk Çok Disiplinli Çocuk Ruh Sağlığı Hizmet Birimi'nde veriliyor.

Moğol doktorlar Trabzon'da

Otizm ve çocuk ruh sağlığı alanında Trabzon'dan Moğolistan'a dostluk köprüsü

TRABZON - Moğolistan'daki çocuk psikiyatrisi uzmanları Türkiye'deki akademisyenlerin deneyiminden faydalanmak için Trabzon'a geldi.

Moğolistan ve Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla Moğolistan'dan Çocuk psikiyatrisi uzmanları Türkiye'deki akademisyenlerin deneyiminden faydalanmak ve Türkiye'nin ilk Çok Disiplinli Çocuk Ruh Sağlığı Hizmet Birimini içinde barındıran Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nde eğitim almak üzere Trabzon'a geldi.

20 günlük eğitim sürecinde Moğolistan'dan gelen çocuk psikiyatrisi uzmanlara otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun erken tanılarında eğitimler verilecek. Eğitim süreci ile ilgili bilgiler veren Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Burak Dursun, çocuk psikiyatrisinin dünyada çok gelişen bir branş olduğunu belirterek, "Bizimde hem uluslararası hem ulusal düzeyde ülke planlaması ile ilgili çok sayıda çalışmamız olduğu için dost ve kardeş ülkelerden bu tür davetleri çok sıkça alıyoruz. Moğolistan'da bizim için Türk tarihinin başladığı noktalardan birisi. O anlamda çok değerli bir ülke. Oradan böyle bir teklif gelmiş oldu. İlk önce oraya gittik. Orada hem köylerinden şehir merkezlerine kadar otizmli çocuklar ne yaşıyor hem onlara görme şansımız oldu hem de orada profesörlere eğitimler verme şansımız oldu. Sağlık Bakanlığı nazik bir davette bulundu. Oranın eylem planı ile ilgi çalışmalara başlamış olduk. Oradan bir ekip burada bizim tecrübelerimizden istifade etmek istedi. Bizde seve seve kabul ettik. Bizim merkezimiz dünyada herhangi bir merkezde görebilecekleri en üst donanıma sahip bir merkez. O anlamda düzenli bir eğitim programıyla onları desteklemiş olduk. Bir kısım eğitimi orada vermiştik. Pratik eğitimi burada tamamlamış olacağız. Onun yanı sıra araştırmalarda kullanabilecekleri ileri metotlarında birer örnekleri gösterdik. Burası Türkiye'nin ilk çok disiplinli çocuk ruh sağlığı hizmet birimi. O anlamda biz birlikte nasıl çalışıyoruz. Ekip çalışması nasıl oluyor, onun yönetmeliği nasıl oluşuyor hepsini görmüş oluyorlar. Bizde onunla ilgili program hazırladık" dedi.

Moğolistan'dan gelen Tserendolgor Lkhagvasuren ise, Türkiye'de eğitim almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada eğitim alacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki merkezlerde gördüğümüz uygulamalar ile bizim eksikliklerimizi fark ettik. Bu eksiklikleri gidermek için bunları Moğolistan'daki merkezlere uyarlamak istiyoruz. İki ülke arasında bu bağlılık, kardeşlik uzun zaman önce başlamış. Onur hocamız ilk önce gelip bize eğitimler vermişti. Eylül ayında davetimizi kırmayarak Moğolistan'a geldi. Bizim durumumuzu gözlemleri ve sonrasında bizi davet etti. İki ülke arasında bağlılığı güçlendirdiğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Guljanat Yerlan da, "Otizm hakkında daha iyi bilgi almak daha iyi eğitilmek için Onur hocamızı Moğolistan'a davet ettik. Hocamız bize teorik bilgileri verdi. Uygulamalı bir ortamda görmek için bizde Trabzon'a geldik. Uluslararası anlamda otizm konusunda başka ülkeler nasıl çalışıyor diye bunu öğrenmek istedik. Burada tam olarak uygulamalı bir ortama girdiğimiz için hastaları nasıl karşıladığı, nasıl tedavi ettiği bu konular hakkında gözlemleme yapıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Tabi sadece otizm konusunda eğitimler almıyoruz" ifadelerini kullandı.

Moğol Doktorlar Trabzon'da Otizm Eğitimi Alıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Sağlık
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