Mısır'dan Türkiye'ye kanser hastaları getirildi

MISIR'ın El Ariş kentinden Gazzeli 27 kanser hastası ve 13 refakatçisini taşıyan uçaklar, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda hastaların uçaktan indirilmesi sırasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur; Mısır'ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir" dedi.

İsrail'in hava saldırılarıyla vurduğu Gazze'deki kanser hastanesinde tedavileri yarım kalan hastaların Türkiye'ye nakledilmesi konusunda Türk ve Mısırlı yetkililer çalışmaları olumlu sonuç verdi. İki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucu Gazzeli 27 kanser hastası ve 13 refakatçisini taşıyan uçaklar, Mısır'ın El Ariş kentinden Türkiye'ye hareket etti. Hastaları taşıyan askeri kargo uçağı ve Cumhurbaşkanlığı uçağı, gece yarısında Ankara Esenboğa Havalimanı iniş yaptı. Aynı uçakla Türkiye'ye dönen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da burada hastalarla ilgilendi. Daha sonra uçaktan çıkarılan hasta ve refakatçileri ambulanslarla tedavilerinin yapılacağı Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze'de başlayan insanlık dramı ile ilgili olarak hükümetin tüm birimleriyle tam bir eşgüdüm içerisinde çalıştıklarını ve Gazzelilerin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

'666 TONLUK YARDIMI MISIR'A ULŞTIRDIK'

Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün Sağlık Bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Koca, "22 Ekim 2023 tarihinde Bakanlığımdan 20 kişilik bir ekibi, Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere, ivedilikle bölgeye gönderdik. Tüm bunlarla birlikte devletimiz 10 kargo uçağı ve bir gemiyle birlikte içlerinde tam donanımlı 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, hayati öneme sahip vantilatörler, kuvözler ve jeneratörlerin olduğu, aynı zamanda ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların da bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazzeli kardeşlerimizin ihtiyacında kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdık. Bu süreçte, geçtiğimiz hafta, hem İsrail hem de Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. İsrail saldırıları sonucu, Gazze Türk Dostluk Hastanesi kullanılamaz hale geldiği için tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan kanser hastaları başta olmak üzere, hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik heyetlerden oluşan Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturduk" diye konuştu.

14 Kasım'da Mısır Sağlık Bakanıyla yeni bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren Bakan Koca, bu süreçte daha önce oluşturulan Sağlık Koordinasyon Ekibi'nin yoğun çalışmaları sonucunda, Gazze'de bulunan kanser hastalarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçmesi konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

'ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIĞIMIZA İNANIYORUZ'

Uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürütülen çalışmalar sonucunda, 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirildiğini açıklayan Koca, "Hastaların Cumhurbaşkanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait uçaklarla Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur; Mısır'ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir" dedi.

'TÜRKİYE, MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK'

Bakan Koca, hastaların tedavilerine Ankara'daki hastanelerde devam edileceğini belirterek, "Tüm bu gelişmelerle birlikte, Gazze'de Refah Sınır Kapısına yakın olan bölgede, ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe kaydettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya, adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan bebeklerin de Türkiye'ye getirilmesi için de taleplerini ilettiklerini ve bununla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.