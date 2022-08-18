Minik Bulut, 5 ay sonra bulunan donör ile hayata yeniden tutundu

Doğuştan 'bilier atrezi' tanısı konulan minik Bulut'a, karaciğer nakli

Anne Elif Koç : "Tam umudumuzun kesildiği zamanda bağışçı ablamız aradı ve canımıza can oldu"

AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı:

"Bu 10 kilo altındaki bebeklerin ameliyatları normal standartlara göre daha zor oluyor"

"Önemli olan beyin ölümü olduğunda bağışçı olabilmektir"

"Minik Bulut'un şuanda durumu gayet iyi"

ANTALYA - Antalya'da bilier atrezi(doğuştan safra kanallarının olmaması) hastası olarak dünyaya gelen ve hızla kilo kaybedip gelişimi duran 8 aylık Bulut bebeğe 5 ay sonra, uygun donör bulunarak, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen karaciğer nakliye sağlığına kavuştu.

Mardin'de yaşayan ev hanımı Elif Koç ile Uzman Çavuş Serkan Koç'un geçtiğimiz 12 Ekim tarihinde Mersin'de özel bir hastanede erken doğumla bir erkek çocukları dünyaya geldi. Büyük mutluluk yaşayan çift, çocuklarının ismini Bulut koydu. Koç ailesi, bebeğin dışkısındaki farklılık ve yüzündeki sarılık üzerine doğumun yapıldığı özel hastaneye gidip durumu anlattıklarında "Sıkıntı olmaz, bu tür şeyler normal" denilerek evlerine gönderildi. Askeri personel olan baba Serkan Koç, görev yaptığı bölgede çocuk doktorunun olmaması nedeniyle Bulut'un durumu hakkında yeniden hastaneden bilgi almak istedi.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu

Doktorların bir sıkıntı olmayacağını söylemesi üzerine Koç ailesi, Mardin'in Savur ilçesine gitti. 2 aylık aşısı sırasında Koç ailesine gittikleri sağlık ocağında Bulut'un sarılığının ciddi olduğu ve detaylı bir doktora başvurmaları gerektiği bildirildi. Diyarbakır'da yapılan tetkiklerde karaciğer değerleri yüksek çıkan minik Bulut, 10 gün hastanede kaldı. Değerleri normale dönen Bulut, Ankara'da bir hastaneye sevk edildi. Ankara'da yapılan detaylı tetkiklerde Bulut'a bilier atrezi (doğuştan safra yolları yokluğu) tanısı konuldu ve acil akciğer nakli yapılması gerektiği bildirildi. Aile yaptıkları araştırmanın ardından şubat ayında nakil için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Burada acil karaciğer nakli yapılması gerektiği kararı verilen Bulut'a, anne ve babasının yanı sıra akrabaları verici olmaya karar verdi fakat doku ve kan uyuşmazlığı nedeniyle donör olamadı.

AÜ Organ Nakli Merkezinde başarılı operasyon

Bir süre sonra Malatya'da yaşayan Safiye Badas anne ve babanın çağrısını görünce duruma kayıtsız kalamadı. Otobüs bileti alarak hemen Antalya'ya gelen Badas, gerekli tetkiklerin yapılması için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Badas'ın dokusu minik Bulut ile eşleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın başında bulunduğu ekip tarafından minik Bulut'a 2 hafta önce karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ameliyata AÜ Rektörü Özlenen Özkan da katıldı. 3 gün yoğun bakımda tutulan Bulut bebek, 15 gün servis tedavisi gördü. AÜ Rektörü Özlenen Özkan da Bulut ve ailesini servis odasında ziyaret ederek tedavi sureci hakkında bilgi aldı. Özkan, "Bundan sonra sizi takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Minik Bulut, dün taburcu edilerek ailesi birlikte evine gönderildi.

"Verici ablamız bir hafta içinde taburcu oldu"

Süreci anlatan anne Elif Koç "Çocuğumuza doğuştan 'bilier atrezi' tanısı konuldu. Geç tanı konulmuştu. Doktorumuz bize acilen karaciğer nakli olmasını gerektiğini söyledi. Benim, çocuğumun babası ve akrabalarımın hiçbirisinin uymadı. Bir tane ablamız gönüllü olarak bizlerle iletişim kurdu. Ardından bizim de ricamız ile hemen bilet alarak Antalya'ya geldi. Bütün tetkikleri yapıldı, çok şükür dokular uydu ve ameliyat oldu. Verici ablamız da bir hafta içinde taburcu oldu. Çok şukur iyiye gidiyor" dedi.

"Tam umudumuzun kesildiği zamanda aradı"

5 ay boyunca uygun donör bulunmasını beklediklerini belirten anne Koç, "Karaciğer değerlerini ilaçlar ile düşürülmeye çalışılıyor, 5 ay boyunca bekledik ve şuanda mutluyuz, tam umudumuzun kesildiği zamanda ablamız aradı ve canımıza can oldu. Allah ondan bin kere razı olsun" diye aktardı. Taburcu olduklarına sevindiklerini belirten Koç, "Hocalarımıza ve burada çalışan bütün personele teşekkür ederim. Herkes bizimle ilgilendi. Biz donör çıkmasını çok bekledik. Bu nakillerin herhangi bir sıkıntısı yok. Bizim gibi bekleyen çok hasta var. Bağışçı olarak onlara umut olabilirler. Bizim vericimiz 1 hafta içerisinde taburcu oldu" dedi.

"Bu 10 kilo altındaki bebeklerin ameliyatları normal standartlara göre daha zor oluyor"

Nakil hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise şunları söyledi: "Çocuğumuza doğuştan 'bilier atrezi' denilen doğuştan safra yokluğu ile doğmuş bir bebekti. Sıkıntıları vardı, sarılık gibi. Hastanın vericisi akraba olmayan bir vericisiydi. Kurul onayı alındıktan sonra ameliyat gerçekleştirildi. Bu vericisinin karaciğerinin küçük bir parçasını aldık, organ nakli gerçekleştirildi. Belli bir iyileşme periyodu geçirdi. Şuanda da durumu gayet iyi. Bu 10 kilo altındaki bebeklerin ameliyatları normal standartlara göre daha zor oluyor. Ama Akdeniz Üniversitesi ekibimizin deneyimi bu ameliyatın başarılı bir şekilde geçmesine yardımcı oldu. Bu hastalarımızı ilk 3 ay çok yakın takip ediyoruz. Daha sonra da takip periyotlarını arttırarak bir ömür boyu bizim takibimizde olacak. Biraz ilaç kullanacak. Ama daha sonra bu ilaçlarda azalacak. İnşallah büyüyüp okula gidecek."

"Önemli olan beyin ölümü olduğunda bağışçı olabilmesidir"

Vatandaşlara bir kez daha organ nakli bağış çağrısında bulunan Aydınlı, "Burada asıl önemli olan beyin ölümü gerçekleşmiş hastalarımızın ailelerinin bağış yapmasıdır. Eğer biz beyin ölümü gerçekleşmiş hastamızdan bunu alabilseydik büyük bir insan olsa bile onun karaciğerini küçük hale getirip bir parçasını buluta bir parçasını da büyük bir insana takabilirdik. Önemli olan beyin ölümü olduğunda bağışçı olabilmesidir. Bunu da şöyle düşünmeli hepimiz bir gün bağışçı olabiliriz. Bize ve ya yakınlarımıza karaciğer böbrek nakilleri gerekebilir" dedi.