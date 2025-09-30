Mert Kendir İçin Yardım Eli Uzandı

ANTALYA'da hastalığı nedeniyle yürüyemeyen, konuşamayan ve tek başına hiçbir şey yapamayan Mert Kendir'e (6) yardım eli uzandı. Henüz tanı konulamayan Kendir'in yürüyebilmesi için fizik tedaviye, konuşabilmesi için dil terapistinden destek alınmaya başlandı.

Kepez ilçesinde yaşayan Mehtap ve Mücahit Kendir çiftinin Mert adını verdikleri 2'nci çocukları, 2019 yılında dünyaya geldi. Doğumdan kısa süre sonra Mert'in hareketlerinde değişiklikler fark eden çift, dengede duramayan çocuklarını doktora götürdü. Burada yapılan kontrollerde tanı konulamadı ve kontrol altında kalacağı söylendi. Ancak Kendir'in yaşı ilerledikçe sağlığı daha da bozuldu.

Kendir ailesi, çocuklarını şehir şehir gezdirerek farklı doktorlarda çözüm aradı. Net bir tanı konulamayan Mert Kendir'e, ilaçlarını alabilmesi için serebral palsi hastası olduğuna dair rapor düzenlendi. Desteksiz yürüyemeyen, konuşamayan, istem dışı hareketler yapan Kendir için doktorlar, distoni ve kore hastalıklarına dair belirtiler olduğunu kaydetti.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ OĞLUNA GÖRE AYARLIYOR

Kendir için hayatlarını tamamen değiştiren aile, tüm vakitlerini çocuklarının yanında geçirmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan baba Mücahit Kendir, çalışma saatlerini ve izinlerini oğlunu fizik tedaviye ve dil terapisine götürdüğü günlere göre ayarlamaya başladı. Yaşı gereği okula başlaması gereken Mert Kendir'in kaydı, yakında bir okula yapıldı. Kaynaştırma öğrencisi olarak okula başlaması gereken ancak tek başına hareket dahi edemeyen Kendir, okula başlayamadı. Mert Kendir, raporu olmadığı için evde de eğitim alamıyor.

SESLERİ DUYULDU

Yurt dışından gelen ilaçlar ve tanı konulabilmesi için gidilen farklı doktorlar nedeniyle maddi olarak da zor günler yaşayan Kendir ailesine, DHA'nın haberi sonrasında yardım eli uzatıldı. Haberin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kendir'in ivedilik gerektiren muayenelerini gerçekleştirdi. Ardından AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ailenin evine misafir oldu. Kendir'in hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili ailesinden bilgi alan Çokal, tedavi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Kendir yapılan ön muayenelerin ardından dil ve konuşma terapisine, fizik tedaviye başladı. Aynı zamanda okula gidemediği için evde eğitim alması için girişimlerde bulunuldu.

'TEDAVİLERDEN DÖNÜŞ ALMAYA BAŞLADIK'

Mücahit Kendir, "Çok güzel şeyler oldu. Mert için fizik tedavi ve dil terapisti ayarlandı. Bizim için bir artı oldu. Bunlar bizi maddi olarak zorlayan şeylerdi. Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal bizi ziyaret etti. Kendisinin hekim olması bizim için avantaj oldu. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi de yakından ilgileniyor Mert ile. Geriden gelmemize rağmen en kısa zamanda toparlayacağız. Kısa süre de olsa tedavilerden dönüş almaya başladık" dedi.

TANI İÇİN BEKLENİYOR

Ailenin zor günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Mert'in hastalığına tanı konulması için seslerini duyurmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal, Mert'in tedavisi için gerekli girişimlerde bulundu. Ancak Mert'in hastalığına tanı hala konulamadı. Bizler elimizden gelen desteği ailemize sağlamaya çalışıyoruz. Mert'in annesine, çocuğunu okula götürebilmek için 3 tekerlekli motosiklet almayı düşünüyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için gönüllülerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.