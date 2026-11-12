Meme kanserinde koltuk altı lenf tutulumunda tüm bezlerin alınması gerekmiyor

Meme kanserinde koltuk altındaki lenf bezlerine yayılan tümörlerin, hastalığın tedavi planını değiştirebildiğini söyleyen Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enver Özkurt, "Lenf bezlerinde tutulum saptanması, koltuk altındaki tüm lenf bezlerinin alınmasını gerektirmiyor" dedi. Uygun hastalarda yalnızca bir veya birkaç lenf bezinin örneklenmesinin yeterli olabildiğini belirten Doç. Dr. Özkurt, meme kanseri cerrahisindeki değişen yaklaşıma dikkat çekti.

Lenf bezlerindeki tutulumun tedavi yaklaşımını değiştirebildiğini belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enver Özkurt, günümüzde uygun hastalarda koltuk altındaki tüm lenf bezlerinin temizlenmesi yerine sınırlı sayıda lenf bezinin alınabildiğini söyledi.

'YAYILIM ÇOĞU ZAMAN FARK EDİLMİYOR'

Meme kanserinde koltuk altı lenf bezlerine yayılımın hastalığın evresine göre değişmekle birlikte azımsanmayacak sıklıkta görüldüğünü belirten Doç. Dr. Özkurt, "Hastaların önemli bir bölümünde koltuk altındaki lenf bezlerinde yayılım görebiliyoruz. Ancak hastalar çoğunlukla bunu kendileri fark etmiyor. Genellikle meme bölgesinde bir kitle şikayetiyle başvuruyorlar. Bizim yaptığımız klinik muayene ve radyolojik değerlendirmeler sırasında koltuk altında lenf bezi tutulumu olup olmadığını araştırıyoruz. Bazı hastalar koltuk altında ellerine gelen bir beze nedeniyle de başvurabiliyor" dedi.

'ULTRASON VE BİYOPSİNİN ÖNEMİ'

Koltuk altındaki lenf bezlerinin değerlendirilmesinde ultrasonografinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özkurt, "Muayenede özellikle koltuk altı bölgesinde yuvarlak, misket tarzında lenf bezleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda şüpheli bulgulara yönelik tetkikler yapıyoruz. Ultrason ve mamografi temel görüntüleme yöntemlerimiz. Koltuk altı lenf bezlerindeki yayılımı çoğunlukla ultrasonla tespit ediyoruz. Şüpheli durumlarda biyopsi yaparak lenf bezinde tümör tutulumu olup olmadığını netleştirebiliyoruz. Bu değerlendirmelerin meme konusunda deneyimli bir radyolog tarafından yapılması önemli. Çünkü lenf bezlerinin görüntülemesinde dikkat edilmesi gereken özel kriterler bulunuyor" diye konuştu.

'LENF BEZİ TUTULUMU'

Lenf bezlerinde yayılım saptanmasının hastalığın evresini ve tedavi sıralamasını etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Özkurt, "Koltuk altındaki lenf bezlerinde yayılım varsa hastalığın evresi değişebiliyor ve tedavi yaklaşımımız farklılaşıyor. Tümörün alt tipine ve hastanın durumuna göre bazı hastalarda önce kemoterapi veya başka sistemik tedaviler uygulayıp ardından ameliyat yapabiliyoruz. Bazı hastalarda ise doğrudan cerrahi tedavi tercih edilebiliyor. Ayrıca lenf bezlerinde tutulum saptandığında vücudun başka bölgelerinde yayılım olup olmadığını da değerlendirmek gerekiyor. Bu nedenle uygun hastalarda PET-BT gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanıyoruz. Elde ettiğimiz bütün bulgular tedaviyi planlamamız açısından önemli" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMELİ'

Koltuk altındaki lenf bezlerinde tümör saptanmasının geçmişte daha geniş cerrahi müdahaleleri gerektirdiğini ancak günümüzde yaklaşımın değiştiğini belirten Doç. Dr. Özkurt, "Eskiden koltuk altındaki lenf bezlerinde tutulum saptandığında aksiller diseksiyon dediğimiz, lenf bezlerinin geniş ölçüde temizlendiği ameliyatları daha sık yapıyorduk. Ancak yapılan çalışmalarla birlikte uygun hastalarda bu yaklaşımdan uzaklaştık. Günümüzde bir veya iki lenf bezinde sınırlı tutulum bulunan bazı hastalarda koltuk altının tamamını temizlemek gerekmiyor. Sentinel lenf nodu biyopsisiyle bir veya birkaç lenf bezini örnekleyebiliyoruz. Bu örneklerde sınırlı sayıda tutulum saptandığında, uygun hastalarda daha geniş bir lenf bezi temizliği yapmadan ameliyatı tamamlayabiliyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

'TEDAVİ KARARI MULTİDİSİPLİNER EKİPLE VERİLİYOR'

Meme kanserinde tedavi planının yalnızca lenf bezlerindeki yayılıma göre belirlenmediğini vurgulayan Doç. Dr. Özkurt, tümörün alt tipi, patolojik özellikleri ve hastanın genel durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Özkurt, lenf bezi tutulumu bulunan hastalarda kemoterapi ve radyoterapi seçeneklerinin de gündeme gelebildiğini belirterek, cerrahi, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi ekiplerinin ortak değerlendirmesiyle kişiye özel tedavi planı oluşturulduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı