Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor

Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor
Haber Videosu

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Dr. Mehmet Çelikel ve iş insanı Eren Şar, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan kayıpları, yeniden ayağa kalkma sürecini ve medikal estetik sektöründeki projelerini anlattı. Çelikel, Hatay'daki kliniğinin yıkıldığını, şimdi ise Türkiye'nin ilk kompleks estetik merkezini kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Dr. Mehmet Çelikel ve iş insanı Eren Şar, Haberler.com ekranlarında, büyük bir yıkımın ardından gelen profesyonel dayanışmayı ve estetik alandaki yeni vizyonlarını anlattı.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HATAY'DA KLİNİĞİM YIKILDI"

Dr. Mehmet Çelikel, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'daki estetik kliniğinin tamamen yıkıldığını belirtti. "Hayatımın en ağır kırılmalarından birini yaşadım" diyen Çelikel, yalnızca fiziksel değil, duygusal bir çöküntü de geçirdiklerini söyledi. Ancak bu dönemi fırsata çevirmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor

"DEPREM YAŞANMASAYDI BİZ TANIŞMAYACAKTIK"

İş insanı Eren Şar ile yollarının deprem sonrasında kesiştiğini belirten Çelikel, "Deprem yaşanmasaydı biz tanışmayacaktık" dedi. Bu buluşma ile birlikte Türkiye'nin ilk kompleks estetik merkezini kurmak için harekete geçtiklerini duyurdular. Şar, merkezin sadece medikal değil aynı zamanda etik standartlarda bir örnek teşkil edeceğini ifade etti.

"HASTA NE İSTİYOR DEĞİL, NEYE İHTİYACI VARSA ONU YAPIYORUZ"

Estetik uygulamalarda doğruluk ilkesini temel aldıklarını belirten Çelikel, "Hastanın istediğini değil, hastaya doğru olan işlemi yapmamız gerekiyor" diyerek etik sorumluluğa dikkat çekti. "Gençlik aşısı gibi uygulamalar yalnızca görünümü değil, cildin bariyerini de güçlendirir. Yazın güneş ışınlarına karşı koruma sağlar," diyen Çelikel, estetik yaklaşımda bilimsel ve koruyucu etkilerin altını çizdi. Türkiye'de sektörün geç geliştiğini ama kısa sürede dünya standartlarını yakaladığını da vurguladı.

Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor

"KOMPLİKASYONLARI YÖNETEMEMEK EKSİKLİKTİR"

Dr. Çelikel, estetikte yaşanan komplikasyonların hekimlik sorumluluğu açısından nasıl ele alınması gerektiğini de gündeme getirdi. "Komplikasyon oluşturmak bir hekim için suç değil, ancak bunu yönetememek ciddi bir eksikliktir" dedi. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Medikal Estetik Komplikasyon Kongresine ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Çelikel, bu alandaki bilgi paylaşımını kurumsallaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Haberler.com / Şevval Çelik - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın

Son şampiyonlukta payı vardı! Beşiktaş'a geri dönüyor
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.