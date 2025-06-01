Mehmet Çelikel:Hatay depreminde kliniğim yıkıldı, sil baştan başladım şimdi tüm Türkiye beni tanıyor

Dr. Mehmet Çelikel ve iş insanı Eren Şar, Haberler.com ekranlarında, büyük bir yıkımın ardından gelen profesyonel dayanışmayı ve estetik alandaki yeni vizyonlarını anlattı.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HATAY'DA KLİNİĞİM YIKILDI"

Dr. Mehmet Çelikel, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'daki estetik kliniğinin tamamen yıkıldığını belirtti. "Hayatımın en ağır kırılmalarından birini yaşadım" diyen Çelikel, yalnızca fiziksel değil, duygusal bir çöküntü de geçirdiklerini söyledi. Ancak bu dönemi fırsata çevirmek için yola çıktıklarını ifade etti.

"DEPREM YAŞANMASAYDI BİZ TANIŞMAYACAKTIK"

İş insanı Eren Şar ile yollarının deprem sonrasında kesiştiğini belirten Çelikel, "Deprem yaşanmasaydı biz tanışmayacaktık" dedi. Bu buluşma ile birlikte Türkiye'nin ilk kompleks estetik merkezini kurmak için harekete geçtiklerini duyurdular. Şar, merkezin sadece medikal değil aynı zamanda etik standartlarda bir örnek teşkil edeceğini ifade etti.

"HASTA NE İSTİYOR DEĞİL, NEYE İHTİYACI VARSA ONU YAPIYORUZ"

Estetik uygulamalarda doğruluk ilkesini temel aldıklarını belirten Çelikel, "Hastanın istediğini değil, hastaya doğru olan işlemi yapmamız gerekiyor" diyerek etik sorumluluğa dikkat çekti. "Gençlik aşısı gibi uygulamalar yalnızca görünümü değil, cildin bariyerini de güçlendirir. Yazın güneş ışınlarına karşı koruma sağlar," diyen Çelikel, estetik yaklaşımda bilimsel ve koruyucu etkilerin altını çizdi. Türkiye'de sektörün geç geliştiğini ama kısa sürede dünya standartlarını yakaladığını da vurguladı.

"KOMPLİKASYONLARI YÖNETEMEMEK EKSİKLİKTİR"

Dr. Çelikel, estetikte yaşanan komplikasyonların hekimlik sorumluluğu açısından nasıl ele alınması gerektiğini de gündeme getirdi. "Komplikasyon oluşturmak bir hekim için suç değil, ancak bunu yönetememek ciddi bir eksikliktir" dedi. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Medikal Estetik Komplikasyon Kongresine ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Çelikel, bu alandaki bilgi paylaşımını kurumsallaştırmayı hedeflediklerini belirtti.