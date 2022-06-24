Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı

Japonya'da bekar olan 51 yaşındaki bir adam, mastürbasyon sırasında yaşadığı inme sebebiyle az daha hayatını kaybediyordu.

Ağır baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın yapılan taramasında subarachnoid haemorrhage yaşadığı buna mastürbasyon sırasında aniden yükselen kan basıncının sebep olduğu ortaya çıktı. Yapılan müdahale sonrası adam kurtarıldı.

Psikolojik olarak mastürbasyon bağımlılığının en kötü zararlarında biri, partnerini tatmin edememe, sosyal ilişkilerin kesilmesi, panik atak, günlük aktiviteleri aksatma gibi ciddi sorunların doğurduğunu belirten uzmanlar, bağımlılığın bununla beraber ciddi ölümcül hastalıklara da yol açabileceğini söyledi.

Psych Central haberine göre, mastürbasyon bağımlılığının ciddi kalp çarpıntısı, yüksek kan basıncına yol açtığını, bu sorunların da ileride kalp krizi, inme, ve organ yetmezliği gibi ciddi ölümcül hastalıklara yol açtığı belirtiliyor.

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