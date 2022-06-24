Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı - Haberler

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Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı

Haberler.com - Sağlık
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Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı

Mastürbasyon çoğu kişinin kendini tatmin etme ve stresten kaçmak için başvurduğu en kolay yoldur fakat uzmanlar bağımlılık seviyesine gelen mastürbasyonun ciddi psikolojik sorunların yanı sıra ölümcül hastalıklara da yol açabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'da bekar olan 51 yaşındaki bir adam, mastürbasyon sırasında yaşadığı inme sebebiyle az daha hayatını kaybediyordu.

Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı

Ağır baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın yapılan taramasında subarachnoid haemorrhage yaşadığı buna mastürbasyon sırasında aniden yükselen kan basıncının sebep olduğu ortaya çıktı. Yapılan müdahale sonrası adam kurtarıldı.

Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı

Psikolojik olarak mastürbasyon bağımlılığının en kötü zararlarında biri, partnerini tatmin edememe, sosyal ilişkilerin kesilmesi, panik atak, günlük aktiviteleri aksatma gibi ciddi sorunların doğurduğunu belirten uzmanlar, bağımlılığın bununla beraber ciddi ölümcül hastalıklara da yol açabileceğini söyledi.

Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı

Psych Central haberine göre, mastürbasyon bağımlılığının ciddi kalp çarpıntısı, yüksek kan basıncına yol açtığını, bu sorunların da ileride kalp krizi, inme, ve organ yetmezliği gibi ciddi ölümcül hastalıklara yol açtığı belirtiliyor.

Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı

Haberler.com - Sağlık

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