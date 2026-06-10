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Marmaris'te kadın muhtarlara anne ve çocuk sağlığı eğitimi

Marmaris'te kadın muhtarlara anne ve çocuk sağlığı eğitimi
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Marmaris'te kadın muhtarlar, anne ve çocuk sağlığının korunması ile koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda kanser taramaları ve sağlıklı hayat merkezleri hakkında bilgi verildi.

Marmaris'te görev yapan kadın muhtarlar, anne ve çocuk sağlığının korunması ile koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çevrim içi toplantı, Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda anne-bebek sağlığı, gebe ve lohusa izlemleri, bebek ve çocuk takiplerinin önemi ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan koruyucu sağlık hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar anlatılırken, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığındaki kritik rolüne dikkat çekildi. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara sunulan danışmanlık, eğitim ve takip hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de kanserde erken teşhis oldu. Katılımcılara, meme kanseri taramaları kapsamında mamografi, rahim ağzı kanseri taramaları kapsamında HPV testi ve kolorektal kanser taramaları kapsamında gaitada gizli kan testlerinin Aile Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirildiği aktarıldı. Düzenli tarama programlarına katılımın, hastalıkların erken evrede tespit edilmesi ve tedavi başarısının artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Kadın muhtarların mahallelerinde yaşayan vatandaşlara doğru sağlık bilgilerini ulaştırmalarının ve koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda farkındalık oluşturmalarının önemine değinilen toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve sorularının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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