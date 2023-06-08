Mantar zehirlenmelerine dikkat: Renkli ve albenisi olanlar daha zehirli

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde daha çok görülen mantar zehirlenmelerine dikkat çekerek, renkli ve albenisi olan mantarların daha zehirli olduğunu belirtti. Mantarın pişirilmesi, gümüş kaşıkla ezilmesi ya da yoğurtla birlikte yenmesi durumunda zehirlemeyeceği inanışının yanlış olduğunu söyleyen Sebe, vatandaşların doğadan toplanan mantarları yememesi gerektiğini vurguladı.

ADANA'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, özellikle göze güzel görünen, renkli ve albenisi olan mantarların daha zehirli olduğuna dikkati çekti. Mantarın pişirilmesi, gümüş kaşıkla ezilmesi ya da yoğurtla birlikte yenmesi durumunda zehirlemeyeceği inanışının yanlış olduğunu belirten Sebe, "Kimi zaman ölüme kadar götürüyor. Karaciğer ve böbrek nakline, diyalize kadar giden hastalarımız var. Maalesef bu tedavilere rağmen ve panzehir kullanmamıza rağmen kaybedilen hastalarımız da oluyor" dedi.

Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde daha çok görülen ancak iklim değişikliğinin etkisiyle bu yıl havaların yağışlı gitmesi sonucu doğada hala rahatlıkla bulunabilen çoğu mantar, bilinçsiz tüketimle zehirlemeye devam ediyor. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, Haziran ayına girilmesine karşın bu vakaların sıklıkla görüldüğünü ve geçen yıla oranla bir artış yaşandığını kaydetti. Anadoluda insanların, 'mantar pişirilirse', 'gümüş kaşıkla ezilirse' ya da 'yoğurtla birlikte yenilirse' zehrinin engelleneceği düşüncesi olduğunu söyleyen Sebe, "Bunların tamamı yanlış bilgilerdir. Hiçbir zaman zehirli bir mantarın pişirilmesi, yoğurtla yenmesi, herhangi bir maddeyle ezilmesi zehrini öldürmeye yetmiyor. Tavsiyem illa mantar yemek istiyorlarsa paketli kültür mantarlarını ve sertifikalı olanları tercih etmeliler. Doğadan toplanan mantarların zehirli olup olmadığını, mantar uzmanları bile ayırt etmekte zorlanabiliyor" dedi.