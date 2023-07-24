Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından oluşturulan 'Sevgi ve Sağlık Tırı'nda, Malatya'daki konteyner kentlerde 7-13 yaş aralığındaki çocuklar göz taramasından geçirildi. 'Sevgi ve Sağlık Tırı' proje koordinatörü Aykut Çağlı, 'Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi' kapsamında, deprem bölgelerini ziyaret ederek buradaki çocukları göz taramasından geçirdiklerini belirtti.

Malatya'da konteyner kentlerde kalan çocuklara göz muayenesi yapıldı.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından oluşturulan "Sevgi ve Sağlık Tırı"nda, Malatya'daki konteyner kentlerde 7-13 yaş aralığındaki çocuklar göz taramasından geçirildi.

"Sevgi ve Sağlık Tırı" proje koordinatörü Aykut Çağlı, "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında, deprem bölgelerini ziyaret ederek buradaki çocukları göz taramasından geçirdiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından rotalarını deprem bölgesine çevirdiklerini aktaran Çağlı, şunları kaydetti:

"Amacımız erken teşhis adına tespit ettiğimiz çocukları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmek. Şu ana kadar deprem bölgelerinde 2 bin 700 çocuğun göz taramasını yaptık. Deprem bölgesinde yeni karşılaştığımız bir sorun ise strese dayalı göz hastalıkları ve bununla birlikte dijital ekran kullanımından dolayı bir çok çocuğumuzda göz problemlerine denk geliyoruz. Burada ailelerin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Dijital ekran kullanma süreleri azaltılması çok önemli. Bizler sahada elde ettiğimiz verileri akademik yayınlara dönüştürerek denenmiş geçici çözümlere kalıcı çözümler bulmayı hedefliyoruz. Üç ay sonra yine deprem bölgesine gelip hasta takibi yapacağız amacımız çocukların gözlerindeki ışığa umut olmak. Çünkü göz hastalığı, bir çocuğun fiziksel ve ruhsal durumunu yakından ilgilendirmektedir."