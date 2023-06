LÖSEV, Lösemi ve Kanserle Mücadele Eden Çocuklara ve Yetişkinlere Karşılıksız İhtiyaç Kredisi Verdi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı öncesinde, lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklar ve ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına 10 bin ve 20 bin lira değerindeki 'Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi' ile destek oldu. LÖSEV'in 10 bin TL'lik yardımından faydalanan 3 yaşındaki kanser hastası Hubeyb'in annesi Güzide Aslanhan, oğlunun tedavisi için Mardin'den Ankara'ya geldiklerini belirterek, "LÖSEV'e ve tüm bağışçılara teşekkürler. Sizlerin sayesinde, memleketimizden çok uzaktayız ama yalnız hissetmiyoruz" dedi.

LÖSEV, "Her kurban, lösemili çocuklara can" çağrısıyla kurban bağışlarını 12 ay boyunca taze et olarak hastalarına ulaştırırken niyet ve bayram bağışlarıyla da lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastaların tedavi masraflarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda LÖSEV, aylık düzenli nakdi desteklere ek olarak, bayram öncesi yüzlerce aileye 10 bin ile 20 bin TL arasındaki 'Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi' çeklerini iletti. Kampanya sürecinde, LÖSEV'e kayıtlı binlerce aileye 'Sağlık-Eğitim Bursu' ve 'Aile Destek Bursu' da ihtiyaçları doğrultusunda verildi.

Öte yandan LÖSEV, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerini, bayramda yalnız hissetmemeleri için ziyaret ederek bayram hediyesi veriyor. Ayrıca hastaların evlerindeki beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçları belirlenerek söz konusu eksiklikler gideriliyor.

"SİZLERİN SAYESİNDE MEMLEKETİMİZDEN ÇOK UZAKTAYIZ AMA YALNIZ HİSSETMİYORUZ"

LÖSEV tarafından yapılan 10 bin TL'lik yardımdan 3 yaşındaki Hubeyb'in ailesi de yararlandı. Hubeyb'in annesi Güzide Aslanhan, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Mardin'de yaşıyorduk. Hubeyb'e 2,5 yaşındayken yumuşak doku kanseri tanısı kondu. Çok zor bir süreçti. Ben; tıkandığını, rahat nefes alamadığını fark etmiştim. Acile de götürdüm ama orada kanser olduğunu fark edemediler. Sonra bir gün, oyun oynarken düştü ve burnu kanamaya başladı. Hastanede yine fark edemediler. Burun kanaması durmayınca bu sefer başka bir hastaneye götürdük. Orada tanı konduğunda boğazındaki kist 1,5 santim iken ameliyat olana kadar 8 santim oldu. Bu durumdan dolayı maalesef çocuğumun damağı da alınmak zorunda kalındı. Şimdi tedavimize Ankara'da devam ediyoruz. LÖSEV'e ve tüm bağışçılara teşekkürler. Sizlerin sayesinde, memleketimizden çok uzaktayız ama yalnız hissetmiyoruz."