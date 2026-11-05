Lösemili çocuklar, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde Sunay Akın'la süper kahraman oluşturdu

Lösemi tedavisini tamamlamış ve henüz tedavisi devam eden çocuklar, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İstanbul Oyuncak Müzesi'ni ziyaret etti. Göztepe'de bulunan müzede düzenlenen 'Ben Bir Süper Kahramanım' Tasarım Atölyesi'nde çocuklar, yazar Sunay Akın ile kendi süper kahramanlarını tasarladı.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, tedavisi tamamlanan ya da devam eden çocukları Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Göztepe'deki İstanbul Oyuncak Müzesi'ne götürdü. Müzedeki oyuncakları büyük bir ilgi ve merakla keşfeden çocuklar daha sonra yazar ve şair Sunay Akın ile 'Ben Bir Süper Kahramanım' Tasarım Atölyesi'nde kendi süper kahramanlarını oluşturdu.

'NEREDEYSE ÜÇ KANSERİN BİRİ LÖSEMİ'

Etkinlikte konuşan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, çocuklarda üç kanserden birinin lösemi olduğunu belirterek "Kasım'ın ilk haftasını biz Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutluyoruz. Çocuklarımızın çektiği acıları, tedavide yaşadıkları sorunları biraz da olsa topluma aktarabilmek ve o dayanışma duygusunu onlarla paylaşmak için farkındalık oluşturuyoruz. Aslında çocukluk çağı lösemilerinden birazcık bahsetmek gerekir. Çocuklarda görülen kanserlerin en sık görüneni lösemiler. Neredeyse üç kanserin biri lösemi. Dolayısıyla biz çocuk hematologlarının en çok uğraştığı kanser, lösemi. Yani kemik iliği kanseri diğer ismi ile kan kanseri olarak da toplumda isimlendiriliyor. Çocukluk çağı lösemisinin aslında 60-70 yıllık tanıdan tedaviye bir öyküsü var. İlk yıllarda tanısı koyulup bu hastaların hemen hemen hepsi kaybediliyordu" dedi.

'LÖSEMİ BULAŞICI BİR HASTALIK DEĞİL'

Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını söyleyen Prof. Dr. Malbora, "Yavaş yavaş kemoterapiler, çoklu kemoterapiler ve şu an geldiğimiz noktada bu hastalıkta akıllı ilaç dediğimiz, hedefe yönelik ilaçların tedaviye eklenmesi, kemik iliği naklinin tedaviye eklenmesi ve hatta CAR-T hücre tedavilerinin yani hücresel tedavilerin de bu tedavi protokolüne eklenmesiyle neredeyse sağ kalım oranlarımız yüzde 85-90'larda. Yani çocukluk çağı lösemileriyle biz başa çıkabiliyoruz. Çocuklarımızın hepsi maskelidir. Toplumsal olarak şu algı içerisine giriyoruz. Acaba çocuktan yani hastadan başka bir insana bu hastalık bulaşır mı? Hayır bulaşmaz. Biz aslında hasta çocuklarımızı diğer sağlıklı bireylerden korumak için maske takmalarını istiyoruz. Bulaşıcı olan sadece iyilik olsun, hastalık bulaşıcı değildir" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZA OYUNCAK MÜZESİNİ GEZDİRECEĞİZ'

Prof. Dr. Malbora, atölyede çocuklarla beraber süper kahraman çalışması yapacaklarını belirterek, "Bugün öncelikle yazar ve şair Sunay Akın Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizi burada misafir olarak ağırladılar. Biz burada öncelikle çocuklarımıza oyuncak müzesini gezdirdik. Sunay Hocamız çocuklarımızla sohbet gerçekleştirdi ve ardından da çocuklarımıza birlikte atölye çalışması yaptı. İçeriği de ben bir süper kahramanım. Gerçekten de yaşadıkları gibi, bu hayatın gerçek kahramanları olmaları gibi. Bunu atölye çalışmasıyla da taçlandırdılar" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN YÜZDE 15 KADARI KEMİK İLİĞİ NAKLİNE İHTİYAÇ DUYUYOR'

Prof. Dr. Malbora, "Lösemili çocuklarımızın yüzde 15 kadarı kemik iliği nakline ihtiyaç duyuyor. Yani biz sağlıklı gönüllere ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle Türk Kök'ten bahsetmek istiyorum. Bizim Kızılay çatısı altında gönüllü bağışları topladığımız bir kurumumuzdur. 18-35 yaş arasında tüm sağlıklı bireyler lütfen gönüllü olsunlar, kök hücre bağışçısı olsunlar. Hastalarımıza can versinler" dedi.

'MÜZE KURULDUĞUNDAN BU YANA EN ÖNEMLİ ZİYARETÇİLERİMİZ ARASINDA BU GÜZEL ÇOCUKLARIMIZ YER ALIYOR'

İstanbul Oyuncak Müzesi Kurucusu yazar ve şair Sunay Akın, lösemili çocukların müzeye gelen en önemli ziyaretçilerden olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hocamız Prof. Dr. Barış Malbora'nın düşüncesiydi. 'Hastalarımı getirebilir miyim?' dedi. Tabii ben öylece kala kaldım, bu güzel aydın insan karşısında. Düşünsenize, tedavi ettiği çocukları hastanenin dışına götürüp onları gezdirmek, eğlendirmek isteyen, bunu tedavinin bir parçası olarak gören böyle güzel hekimlerimiz var. Çocuk hekimlerimiz çok çok değerli. Bütün hekimlerimiz çok değerli. Çok daha farklı tabii çocuk hastayla ilgilenmek. Çocuk çünkü çok başka bir anatomik yapı, başka bir dünya. Ama ne mutlu ki, hep böyle çocuk kalan, hayallerini terketmeyen çok değerli hekimlerimiz var. Biz çok şanslıyız. Bu haftada şunu söylüyorum ben; hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, eczacılarımızın, hemşerilerimizin, ilaç mümessillerinin, bütün sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilelim. Biz insan yönüyle, insan olarak, yani gelenekten beri var olan elden ele geçen bu sağaltma kültüründe çok iyi bir yerdeyiz. Bu yüzden Barış Hocama çok teşekkür ediyorum, gerçek bir hekim olduğu için, tedavinin en önemli parçasını, çocukların moral güç olarak, onların değerli olduğunu hissettirmek gerektiğini bugün bize yaşattı ve alıp onları İstanbul Oyuncak Müzesi'ne getirdi. Bence müzenin kurduğundan beri buraya gelen en önemli ziyaretçiler arasında yer alıyor bu güzel çocuklarımız. İyi ki, iyi ki hekimlerimiz var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı