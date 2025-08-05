Lösemi ile Mücadele Eden İkizler, LÖSEV ile Moral Buldu

İSTANBUL'da yaşayan, 1 yaşındayken lösemiye yakalanan ve 3 yıllık tedavilerinin ardından hastalığı yenen ikizler Muhammed Emin Akdemir ve Muhammed Emir Akdemir (10), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait tatil köyünde moral buldu. Ağabeylerini kendileri henüz 6 aylıkken aynı hastalıktan kaybettiklerini söyleyen Muhammed Emin Akdemir, "Hayatımda LÖSEV olmasaydı, çok şeyi göremeyecek ve bilemeyecektim. Ağabeyim 6 yaşında vefat etti. O tek başınaydı. Ağabeyim vefat ettiği için çok üzgünüm. Keşke hayatta olsaydı" dedi.

İstanbul'da yaşayan ikizler Muhammed Emin Akdemir ve Muhammed Emir Akdemir henüz 1 yaşındayken lösemi hastalığına yakalandı. İki kardeş, 3 yıllık tedavilerinin ardından hastalığı yendi. Sağlıklarına kavuşmalarının ardından ikizler, Bodrum ilçesindeki LÖSEV'e ait tatil köyüne geldi. Burada konaklayıp, denize giren, oyunlar oynayıp, tekne turuna katılana ikiz kardeş moral buldu. İkizlerin yaşadığı bu süreç, lösemiyle mücadele eden çocuklara umut oldu. Ağabeylerini kendileri henüz 6 aylıkken aynı hastalıktan kaybettiklerini söyleyen Muhammed Emin Akdemir, "İkizimle birlikte hastanede yatıyorduk. Doktorlar bizi çok seviyordu ve lakap takıyordu. Bu lakaplardan biri 'mango ikizleri'ydi. Doktorlar neşeliydi, bizim için duvarlara çizgi film karakterlerinin maketlerini koyuyorlardı. Hastalık sürecim 2016 yılında başladı, 2019 yılında bitti. Kardeşimle birlikte bu hastalığı yeneceğime inanmıştım. Duygusal olarak biraz endişeliydim. Kendime hep inanıyordum ve güveniyordum, neşeliydim" ifadelerini kullandı.

'HİÇ PES ETMESİNLER'

Bodrum'da birçok etkinliğe katıldığını ve eğlendiğini söyleyen Akdemir, "Buraya geldiğim için çok mutlu hissediyorum. Hayatımda LÖSEV olmasaydı çok şeyi göremeyecek ve bilemeyecektim. Ağabeyim lösemiye yakalandı ve 6 yaşında vefat etti. O tek başınaydı. Ağabeyim vefat ettiği için çok üzgünüm. Keşke hayatta olsaydı. Tedavi gören arkadaşlarım hiç pes etmesinler, kendilerine inansınlar. Hiç endişelenmesinler ve üzülmesinler. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum" diye konuştu.

'DOKTOR OLACAĞIM, KANSER HASTASI ARKADAŞLARIMI KURTARACAĞIM'

İleride doktor olmak istediğini ve kanserli çocukları kurtarmak istediğini söyleyen Muhammed Emir Akdemir ise "1 yaşında hastalığa yakalandım. Daha sonra LÖSEV ile tanıştım. Hastane sürecinde bizimle çok ilgilendiler. Çok eğlendik, etkinlikler yaptık. Hastalığımı yenince çok mutlu oldum. Hala LÖSEV'in etkinliklerine katılıyorum. Hem İstanbul'da hem burada eğlenceli ve eğitici vakit geçiriyoruz. İyi ki LÖSEV ile tanışmışım, çok mutluyum. Hastalık süreci devam edenler kendilerine inansınlar. Başaracaksınız, hastalığı yeneceksiniz. Doktor olmak ve lösemili çocukları iyileştirmek istiyorum. Bütün kanser olan arkadaşlarımı kurtarmak istiyorum" dedi.

'PSİKOLOJİK OLARAK BİRBİRLERİNE SARILMIŞ DURUMDALAR'

Akdemir kardeşlerin hayat mücadelesini anlatan LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne de şöyle konuştu:

"Emin ve Emir İstanbul'dan geliyorlar. Çok etkileyici bir hikayeleri var. Ağabeyleri lösemi hastasıyken, anneleri ağabeye uyumlu ilik bulunması için tekrar hamile kalıyor. Ne yazık ki iki kardeşin iliği ağabeye uymuyor. Ağabeylerini lösemi hastalığından kaybediyorlar. 1 yaşındayken ikisi birden kanser tanısı alıyor. Onlar için zorlu bir mücadele başlıyor. Bizler de onlar hastanedeyken LÖSEV ailesi olarak tanıştık. İstanbul'dan geliyorlar, şu an süreçleri tamamlandı. Sağlıklılar ve pek çok çalışmamızın içerisinde yer alıyorlar. Böyle bir hikayenin ardından moral ve motivasyonları çok önemli. Psikolojik olarak birbirlerine sarılmış durumdalar. Çift yumurta ikizi olarak dünyaya geliyorlar ve ağabeylerinin sürecinden sonra birbirlerine daha çok bağlanmışlar. LÖSEV ailesi olarak moral ve motivasyonları, sosyal hayatlarına yeniden dönebilmeleri çok önemli. Bu nedenle pek çok çalışmamızda onlar da bizlerle birlikteler. Eğleniyorlar, öğreniyorlar ve yeni arkadaşlar ediniyorlar."