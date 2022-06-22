Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri dört yaşında

ANKARA - Dört yıl önce, kafaları yapışık halde dünyaya gelen Derman ve Yiğit kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ameliyat edilmeleri amacıyla 2 yıl önce Londra'ya gönderilmişti. Ameliyatları başarı ile tamamlandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve tedavileri burada devam eden kardeşlerin dördüncü yaş günü kutlandı.

Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya gelen siyam ikizleri, Yiğit ve Derman kardeşler İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan operasyonlar ile birlikte yaklaşık 2 yıl önce birbirinden ayrıldı. Operasyon tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ülkelerine getirilen kardeşler, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen miniklerin dördüncü yaş günü kutlandı. Hastanede düzenlenen sürpriz yaş günü partisi ile dördüncü yaş günleri kutlanan Derman ve Yiğit kardeşler, kameraların karşısına geçerek kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını birlikte söndürdü.

"Ağır ameliyatlardan sonra yoğun bir rehabilitasyon programına aldık"

Derman ve Yiğit kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, "Yaklaşık iki yıllık bir serüvenimiz var onlarla. Dört yaşlarını doldurdular. Bugün doğum günlerini kutlayacağız. Tabi zorlu bir süreç oldu, ağır ameliyatlardan sonra yoğun bir rehabilitasyon programına aldık bu çocukları ve hala devam ediyor. Çok fonksiyonel bir tedavi uyguluyoruz. Ufak tefek cerrahi müdahaleler yine Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde yapılıyor. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti devleti imkanları çerçevesinde bu süreci uluslararası standartlarda sürdürüyoruz. İki yıl öncesinden, bir yıl öncesinden hatta bir gün öncesinden farklı olarak bu süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Derman yürüyor şu anda, Yiğit'in de biraz zamana ihtiyacı var"

Ailecek zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan baba Ömer Evrensel, tedaviden memnun olduklarını vurgulayarak, "Tedaviden memnunuz. Derman yürüyor şu anda ve Yiğit'in de biraz zamana ihtiyacı var. İnşallah zamanla o da yürüyecek. Zorlu bir sürecin içerisindeyiz ama Allah'ın izniyle inşallah hepsini atlatacağız. Problemimiz yok şu anda" diye konuştu.

Kardeşlerin ameliyat sonrasındaki süreçlerinde de, doktorlar ile birlik içerisinde hareket ettiklerini belirten anne Fatma Evrensel, "Derman yürümeye de konuşmaya da başladı. Yiğit de yeni yeni kendini toparlamaya başladı. İyi gidiyor. Çok şükür daha iyiler ve daha iyi de olacaklar inşallah" şeklinde konuştu.