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Kütahya’da uluslararası hekimlere ’mikrodalga ablasyon’ eğitimi

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Kütahya’da uluslararası hekimlere ’mikrodalga ablasyon’ eğitimi
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Kütahya’da, Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Irak, Azerbaycan ve Özbekistan’dan hekimlerin katılımıyla Uluslararası Meme, Tiroid ve Paratiroid Mikrodalga Ablasyon Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Kütahya'da, Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Irak, Azerbaycan ve Özbekistan'dan hekimlerin katılımıyla Uluslararası Meme, Tiroid ve Paratiroid Mikrodalga Ablasyon Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün süren program kapsamında, Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sezgin Zeren ile Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Korkmaz tarafından meme, tiroid ve paratiroid hastalıklarında uygulanan minimal invaziv ve ameliyatsız tedavi yöntemleri katılımcılara aktarıldı.

Eğitimler, canlı vakalar üzerinden gerçekleştirildi. Program kapsamında 5 meme, 7 tiroid ve paratiroid olmak üzere toplam 12 canlı mikrodalga ablasyon uygulaması yapıldı. Uygulamalı eğitimlerde hasta seçimi, güvenli ablasyon teknikleri ve kritik anatomik yapıların korunması gibi tedavi sürecinin önemli aşamaları ele alındı. Farklı ülkelerden programa katılan hekimler, uygulamalar üzerinden deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Prof. Dr. Ahmet Tekin, üniversitenin minimal invaziv ve ameliyatsız tedavi yöntemleri alanındaki deneyimiyle öne çıktığını belirtti. Tekin, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen eğitim programının farklı ülkelerden hekimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına katkı sağladığını ifade ederek, programın Kütahya'nın sağlık alanında uluslararası eğitim merkezi olma konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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