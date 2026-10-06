Kürşat Yılmaz dental fotoğrafçılığın sağlık turizmi itibarını artıracağını vurguladı

Dr. Dt. Kürşat Yılmaz, dental fotoğrafçılığın yalnızca tedavi sonucunu göstermek için değil; tedaviyi planlamak, süreci kayıt altına almak ve hasta-hekim arasındaki güveni artırmak açısından önemli bir klinik araç olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, standartlara uygun ve kanıtlanabilir dental kayıtların Türkiye'nin sağlık turizmindeki güvenilirliğine ve uluslararası itibarına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 4. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi'ne katılan Dr. Dt. Kürşat Yılmaz, dental fotoğrafçılığın tedavi süreçlerindeki önemine dikkat çekti. Dental fotoğrafların hastanın tedavi öncesi, süreci ve sonrasını kayıt altına aldığını belirten Yılmaz, bunun hem hekimlik kalitesini hem de hasta-hekim güvenini artırdığını ifade etti. Yılmaz, tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafların aynı ışıkta, doğru açıyla ve üzerinde oynama yapılmadan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

"Doğru dental fotoğrafçılık Türkiye'ye değer katacak"

Yoğun katılımın olduğu ve uluslararası konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini aktardığı bir kongrede konuşmacı olarak sunum yapmanın kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu belirten Dr. Dt. Kürşat Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yalnızca kamera ayarlarını değil bir fotoğrafın klinik bir belge olarak nasıl çekileceğini öğrettiklerini söyleyerek, "Öğrencilerimize burada bir klinik iş akışı öğretiyoruz. Bu hem

mesleğimizin kalitesini hem de hastanın hekime duyduğu güveni artırmış oluyor. Bunun ülkemiz açısından çok önemli bir avantajı var aslında. Biliyorsunuz ki Türkiye sağlık turizmi açısından dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden bir tanesi ve bu başarının sürdürülebilir olması, kanıtlanabilir olmasıyla ve kayıt tutulmasıyla doğru orantılı. Standart fotoğraf protokolü olan ve kanıtlanabilir dosyaları olan genç hekimler yetiştirmenin ülkemizin sağlık turizmi alanında itibarını artıracağına ve ülkemize katma değer katacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Hastalar gülüş tasarımını tedaviye başlamadan deneyimleyebiliyor"

Dental fotoğrafçılığın avantajlarından birinin hastaların tedaviye başlamadan önce önerilen tasarımı görüp deneyebilmesinin önemine vurgu yapan Dr. Dt. Kürşat Yılmaz, "Dental fotoğrafçılığı neden önemsiyoruz? Çünkü diş hekimliğinin klinik pratiğinde, biz diş hekimleri hastayı birkaç dakikada muayene edebiliyoruz. Ancak bu çektiğimiz fotoğraflar arşivlenip uzun süre bizlerde kalabiliyor. Dolayısıyla hastanın öncesi fotoğrafları, işleme aşamaları ve sonuçlar kayıt altında oluyor ve bu hem hekimliğin kalitesini artırıyor hem de hastaların hekimlere daha çok güven duymasını sağlıyor. ve biliyorsunuz ki her gülüş tasarımı kişiye özel. Bu yüzden bir hastamızda güzel gözüken bir tasarım başka bir hastamıza uygun olmayabilir. Hastalarımız bazen bize ellerinde bir fotoğrafla geliyor. Bu fotoğraf bir başlangıç noktası olarak ele alınmalı. Doğru yaklaşım, dişlere hiçbir müdahale yapmadan önce dijital bir tasarım hazırlamak ve bunu geçici prova malzemeleriyle hastaya göstermek. Böylece sonunda bir sürprizle karşılaşılmadan, en baştan hasta ile ortak bir dil kurulmuş oluyor. Bence en önemli kısım da burası" dedi.

Öncesi-sonrası fotoğraflarında bu kriterlere dikkat

Tedavinin başlangıç ve sonrası fotoğrafının aynı ışık, doğru açı ve üzerinde oynama ya da edit yapılmadığı zaman kıymetli olduğunu ifade eden Kürşat Yılmaz, "Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın da hastalarımızı koruyan oldukça güzel bir mevzuatı var. Aynı ışık ve doğru açıda çekilmesini, üzerinde bir editleme işlemi yapılmamasını şart koşuyor. Dolayısıyla hastalarımız öncesi sonrası fotoğrafları değerlendirirken bu kriterlere dikkat edebilir ve aslında şöyle bir soru sorabilir. Bu vaka bana ne kadar çok benziyor?" şeklinde bilgi verdi.

"Tedavi kararından önce 5 kritik soru"

"Hasta, kliniğe gittiğinde yalnızca sonuç fotoğraflarına bakmak yerine hekime hangi soruları sormalı" sorusuna tavsiyelerde bulunan Dr. Dt. Kürşat Yılmaz, "Şu soruları öneririm: Bu tedavi benim için gerçekten gerekli mi? Tedavinin alternatifleri neler olabilir? Dişlerimden ne kadar aşındırma yapılacak? Başlangıçta bir tasarımla tedavinin son aşamasını görebilir miyim? Bu tedavinin bana riskleri ve daha sonraki bakım aşamaları neler? Bunlar eğer başlangıçta şeffaf olarak konuşulursa hasta ile iletişimin değeri artar ve hekime olan güveni artırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"Fotoğrafların hastanın rızasıyla beraber alınması ve hukuki mevzuatlara göre saklanması önemli"

Kürşat Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: "Dental fotoğraflar klinik pratiğimizin ayrılmaz bir parçası çünkü fotoğraflar başlangıç durumunu, tedavi aşamalarını ve sonrasını kayıt altında tutuyor. Hastalarımız bize görmedikleri bir alanı, ağızlarının içlerini emanet ediyorlar ve biz bu kayıtlarla beraber bize duydukları güveni boşa çıkartmamış ve güven duygusunu artırmış oluyoruz. Tabii ki burada fotoğrafların hastanın rızasıyla beraber alınması ve hukuki mevzuatlara göre saklanması önemli. Biz hastalarımızın rızası olmayan hiçbir fotoğrafı paylaşmamalıyız elbette."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı