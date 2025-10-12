Küme Baş Ağrıları: Belirtiler ve Etkili Tedavi Yöntemleri

HALK arasında az bilinse de özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan ve göz çevresini hedef alan şiddetli baş ağrıları, küme baş ağrısının habercisi olabilir. MedipolSağlık Grubu'ndan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, "Uykusuzluk, stres, açlık ve alkol gibi faktörler ağrıların başlıca tetikleyicileri arasında yer alıyor. Hastaların alın ve şakak bölgesinde yoğunlaşan bu ağrılar için etkili çözümler mevcut. Özellikle yüksek doz oksijen tedavisi atak anlarında hastalarda oldukça etkili sonuçlar veriyor" dedi.

Çoğunlukla erkeklerde ve mevsim geçişlerinde ortaya çıkan bu ağrının atakları, genellikle sabaha karşı başlar ve göz çevresi, alın ile şakaklarda yoğunlaşır. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Buse Çağla Arı, küme baş ağrısını migrenden ayıran en önemli özellik, ağrıya gözde kızarma, göz kapağında düşme ve burun akıntısı gibi belirtilerin eşlik etmesi olduğunu belirtti. Uykusuzluk, stres, açlık ve alkol gibi faktörler ağrıların başlıca tetikleyicileri arasında yer alırken, Doç. Arı, tedavinin atak ve koruyucu yöntemlerle planlandığının altını çizdi. Arı, özellikle yüksek doz oksijen tedavisinin atak anlarında hastalarda oldukça etkili sonuçlar verdiğini vurguladı.

'ATAKLAR 15 DAKİKADAN BAŞLAYIP 3 SAATE KADAR UZAYABİLİR'

Doç. Dr. Buse Çağla Arı, "Küme baş ağrıları, biz nörologların iyi bildiği fakat halk arasında çok fazla tanınmayan, primer(iyi huylu) baş ağrılarından biridir. Ağrı genellikle tek taraflı olur ve mevsimsel geçiş dönemlerinde (ilkbahardan yaza, yazdan sonbahara geçişlerde) ortaya çıkar. Ataklar halinde gelen bu baş ağrıları çoğunlukla sabaha karşı başlar ve hastayı uykudan uyandırır. Göz çevresinde, alında veya şakakta hissedilir. Zonklayıcı karakterde olup şiddeti çok fazladır. Hatta bazı hastalar, 'Ağrıdan kafamı duvarlara vurmak istiyorum.' şeklinde tarif edebilir. Ağrılar kısa süreli fakat sık tekrarlayan ataklar halinde seyreder. Gün içinde birden çokkez yaşanabilir. Her bir atak 15 dakikadan başlayıp 3 saate kadar sürebilir. Özellikle alkol, uykusuzluk, stres ve açlık gibi durumlar atakları tetikleyebilir." diye konuştu.

'KÜME BAŞ AĞRILARI EN ÇOK ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR'

Atakların 3 aydan uzun sürdüğü hastalarda baskılayıcı ilaçlar, sinir blokajları ve cerrahi müdahalenin de olabileceğini söyleyen Doç. Arı, "Migrenden ayırıcı en önemli özellik, ataklarla birlikte göz kapağında düşme, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve göz kızarması gibi "otonomik bulgular"ıngörülmesidir. Bu bulgular atakla eş zamanlı başlar ve atak sona erdiğinde kaybolur. Küme baş ağrıları en çok erkeklerde görülür. Mevsim geçişlerinde, otonomik bulgularla birlikte zonklayıcı baş ağrısı tarifleyen, atakların süresi ve sıklığı belirgin olan hastalarda bu tanıya yöneliriz. Tedaviyi ikiye ayırıyoruz: Atak tedavisi ve uzun süreli koruyucu tedavi. Atak tedavisinde en etkili yöntemlerden biri yüksek doz oksijen vermektir. Bunun dışında bazı ağrı kesiciler ve migrene özel ilaçlar da kullanılabilir. Uzun süreli koruyucu tedavi ise genellikle atakların üç aydan uzun sürdüğü, mevsimsel geçişlerin uzadığı hastalarda uygulanır. Bu tedavide baskılayıcı ilaçlar, sinir blokajları veya cerrahi yöntemler de gündeme gelebilir." diye konuştu.