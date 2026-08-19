TVHB Başkanı Eroğlu: Kuduz vakalarında yüzde 84 azalma sağlandı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kuduzla mücadelede yaban hayatına yönelik aşılama çalışmaları ile mihrak sayısının yüzde 84 azaldığını belirterek, "Malum Diyarbakır'da bir çocuğumuz kuduz vakası dolayısıyla hayatını kaybetti. Ardahan ve geçen ay Iğdır'da birkaç mihrakta büyükbaşta kuduz tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özellikle yaban hayatıyla ilgili çalışmaları devam ediyor" dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine son dönemde Diyarbakır, Ardahan ve Iğdır'da görülen kuduz vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hastalıkta mücadelede aşılama ve koruyucu hekimliğin önemine dikkati çeken Eroğlu, kuduz vakalarının ardından bilim kurulu üyeleri ve viroloji bilim insanlarıyla değerlendirmelerde bulunduklarını ve vakaların daha çok yaban hayatı kaynaklı olduğunu bildirdi. Eroğlu, kuduzun önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Malum Diyarbakır'da bir çocuğumuz kuduz vakası dolayısıyla hayatını kaybetti. Ardahan ve geçen ay Iğdır'da birkaç mihrakta büyükbaşta kuduz tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özellikle yaban hayatıyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu çok önemli. Bu vakalardan sonra biz de TVHB olarak tekrar konuyu bilim kurulu üyelerimiz, bilim insanlarımızla birlikte paylaştıktan sonra şu sonuca geldik; daha çok yaban hayatı kaynaklı kurt, çakal, tilki, gelincik gibi etkenler, bu hayvanlar tarafından çiftlik hayvanlarına, büyükbaş hayvana ya da kedi, köpek gibi hayvanlara bulaşıyor. Gerekli müdahaleler, aşılamalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Yüzde 99,9 öldüren ama yüzde 100 önlenebilen bir hastalık"

Kuduz hastalığının Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir kabulü olduğunu dile getiren Eroğlu, "Yüzde 99,9 öldüren ama yüzde 100 önlenebilen bir hastalık. Gerek bilimsel açıdan gerekse yasal olarak gerekli kurallar uygulandığı takdirde özellikle insan hayatını kaybetmeyecek. Tabii aşılama burada çok öne çıkıyor" diye konuştu.

"Toplumda panik havası oluşturmanın bir anlamı yok"

Kuduz vakalarının toplumda paniğe neden olmaması gerektiğini ifade eden Eroğlu, "Bütün bunlarla toplumda bir panik havası oluşturmanın ya da oluşmasına sebep olmanın bir anlamı yoktur. Bilime dayalı gerekli tedbirler alındığı takdirde insanlarda ve hayvanlarda kuduz hastalığı olmayacak" dedi.

"Isıran hayvan mutlaka 10 gün gözetim altına alınmalı"

Bir hayvanın ısırması veya tırmalaması durumunda yapılması gerekenlere değinen Eroğlu, "Hemen süratli bir şekilde oranın sabunlu bir suyla 10-15 dakika yıkanması, daha sonra bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Isıran hayvan mutlaka 10 gün gözetim altına alınmalı. 10 gün içerisinde aşıya başlanacak. 10 gün sonra hayvanda rahatsızlık yoksa hayvan kuduz değil demektir. Hayvanda kuduz tespit edilirse aşı tamamlanacak" diye konuştu.

"2014'te 529 olan mihrak sayısı 2026'da 90'a düştü"

Yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmalarının önemine dikkati çeken Ali Eroğlu, Türkiye'deki kuduz mihraklarının yıllar içerisinde azaldığını belirterek, "Batı Anadolu'da mihrak yok. Niye? Çünkü oral aşılama dediğimiz aşılama başarılı. Diğer illerimizde de devam ediyor. 2014'te ülkemizde 529 mihrak var. 2020 ile 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığı 11 milyon doz oral aşı kullandı. Havadan atılıyor, yiyeceğe konuyor. Onu yiyen hayvanlar da yaban hayatta bağışık oluyor 1 yıl. 2021'de 529 mihrak, 2021'de 145'e düşmüş. Şu anda da 2026'da 90 mihrak. Yüzde 84 civarında o günden bugüne bir düşüş var. Bunu devam ettirdiğiniz takdirde, hayvandaki önlenirse dolayısıyla insandaki bulaş da söz konusu olmayacak, insanda da önlenmiş olacak" dedi.

2030 yılında 'sıfır kuduz' hedefi

Kuduzun zoonotik bir hastalık olduğunu belirten Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, insan, hayvan ve çevre sağlığının birlikte ele alınması gerektiğini ifade ederek, disiplinler arası çalışmayı esas alan 'Tek Sağlık' uygulamasının Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılı için 'sıfır kuduz' hedefi bulunduğunu belirten Eroğlu, toplum bilincinin artırılması halinde bu hedefin gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

"Evcil hayvanlara yılda bir defa kuduz aşısı yaptırmak gerekiyor"

Vatandaşların özellikle evcil hayvanların aşılarını ihmal etmemesi gerektiğini belirten Eroğlu, "Yılda bir defa mutlaka kedi, köpeğe kuduz aşısı yaptırmak gerekiyor. Hayvanların sahiplerinin buna çok dikkat etmesi lazım" diye konuştu.

"Çobanlarımızın, hayvan bakıcılarının da bilgilendirilmesi gerekiyor"

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların da yaban hayvanlarıyla temas ihtimaline karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Eroğlu, "Kırsalda yaşayan, tarımla uğraşan, merada hayvancılık yapan insanlarımız var. Özellikle orada besledikleri köpekler var. Onların yaban hayatıyla teması yüksek olduğu için oradaki insanlarımızın, çobanlarımızın, hayvan bakıcılarının da bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı