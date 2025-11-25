Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu kardeşlerden Hasan Ahmed'e kuduz teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hastanedeki son anlarına ait görüntüler ve ardından yapılan bir paylaşım büyük tepki çekti.

SOKAKTA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, 9 Eylül'de Ergani'de meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ahmed ve kardeşi, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞANLIURFA'DA TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İlk müdahalenin ardından Hasan Ahmed ve kardeşi Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Hasan Ahmed, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde iki kardeşe de kuduz teşhisi konuldu ve karantinada tedavilerine devam edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Ahmed, 12 Ekim'de yaşamını yitirdi. Hasan Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Ailenin acı kaybı, bölgede başıboş köpek sorunu ve alınan önlemleri yeniden tartışmaya açtı.

HASTANEDEKİ SON ANLARI KAYDEDİLDİ

Kuduz teşhisi sonrası karantinaya alınan Hasan Ahmed'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği sırada Hasan Ahmed'in korkuya kapıldığı, ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu anlar yer aldı.

"KÖPEĞE BİR ŞEY OLMAMIŞ RAHAT OLUN" TEPKİ TOPLADI

Bu görüntülerin yayılmasının ardından X platformunda "Helin" ismini kullanan bir kişinin yaptığı paylaşım tepki çekti. Söz konusu kişi, Hasan Ahmed'in hayatını kaybettiği olaya atıfla, "Köpeğe bir şey olmamış rahat olun" ifadesini kullandı. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, "Sen insan olamazsın" gibi sert ifadelerle tepki gösterdi.