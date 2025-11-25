Haberler

Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor
Diyarbakır'da Hasan Ahmed'in kuduzdan hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken sosyal medyada bir kullanıcının "Köpeğe bir şey olmamış rahat olun" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti. Paylaşıma yorum yapanlar, bu ifadeyi "insanlık dışı" bulduklarını belirterek sert eleştiriler yöneltti.

  • Suriye uyruklu Hasan Ahmed, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra kuduz teşhisi konularak 12 Ekim'de hayatını kaybetti.
  • Hasan Ahmed'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve X platformunda yayıldı.
  • X platformunda 'Helin' isimli bir kullanıcı, 'Köpeğe bir şey olmamış rahat olun' paylaşımı yaparak tepki topladı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu kardeşlerden Hasan Ahmed'e kuduz teşhisi konuldu. Tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hastanedeki son anlarına ait görüntüler ve ardından yapılan bir paylaşım büyük tepki çekti.

SOKAKTA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, 9 Eylül'de Ergani'de meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ahmed ve kardeşi, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞANLIURFA'DA TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İlk müdahalenin ardından Hasan Ahmed ve kardeşi Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Hasan Ahmed, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde iki kardeşe de kuduz teşhisi konuldu ve karantinada tedavilerine devam edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Ahmed, 12 Ekim'de yaşamını yitirdi. Hasan Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Ailenin acı kaybı, bölgede başıboş köpek sorunu ve alınan önlemleri yeniden tartışmaya açtı.

HASTANEDEKİ SON ANLARI KAYDEDİLDİ

Kuduz teşhisi sonrası karantinaya alınan Hasan Ahmed'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği sırada Hasan Ahmed'in korkuya kapıldığı, ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu anlar yer aldı.

"KÖPEĞE BİR ŞEY OLMAMIŞ RAHAT OLUN" TEPKİ TOPLADI

Bu görüntülerin yayılmasının ardından X platformunda "Helin" ismini kullanan bir kişinin yaptığı paylaşım tepki çekti. Söz konusu kişi, Hasan Ahmed'in hayatını kaybettiği olaya atıfla, "Köpeğe bir şey olmamış rahat olun" ifadesini kullandı. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, "Sen insan olamazsın" gibi sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBen K:

Onu bunu bırakın. Kuduz çocuğa su veren ve bu anları kaydeden hemşireyi görevden alın ve hatta Susuz kalacak hale getirin...

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

benim ülkem vatandaşı açlıktan çöplerden ekmek toplamaya başlamışsa akmhpkk ya oyverenler şakşakçılığı sürdürdükçe yabancı ummetmiş müslümanmış zerre umurumuzda değil hıçbır haberini görmek istemıyoruz önce kendi ülke insanını kalkındır ummetcı abdi cahil topluiğne icat etmemiş toplum

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ puuu ewladııı sado sıtkı yakında ilacın eline ulaşacak sabırla bekle

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıLabib Abdalla:

bunu yorumlayan IT zihniyeti insan musveddesi ayaslari iyi biliyoruz. Ama bitecek siniz o yaptığınız itlerin yanina gömüleceksiniz toprak küflü beyinlerinizi kabul ederse.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Bana ironi gibi geldi mesaj. Hayvanseverlere tepki olarak algıladım.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİzmarit:

o.v

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
