KTÜ'de Uluslararası Sağlık Eğitimleri Yüksek Teknolojiyle Gerçekleştiriliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde doktor, doktor adayları ve sağlık çalışanlarına yönelik teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimler veriliyor.

Farklı ülkelerden eğitimler için kente gelen yabancı doktorlar, KTÜ bünyesindeki merkezde gerçeğe en yakın senaryolarla hasta muayenesi, tanı koyma ve acil müdahale gibi uygulamaları deneyimleme fırsatı buluyor.

Eğitimlerde, özel yazılım ve yüksek teknolojiyle donatılmış simülasyon mankenleri kullanılarak kalp krizi, travma, solunum yetmezliği ve doğum gibi farklı klinik durumlar canlandırılıyor.

KTÜ'nün ileri teknolojileriyle donatılmış merkezinde vaka müdahale pratiği yapan yabancı hekimler, bu sayede mesleki gelişimlerine sağlıyor.

"Eğitimlerimiz genellikle acil durumlardaki müdahaleleri kapsıyor"

Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kağan Özkaya, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır mezuniyet öncesi ve sonrası hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin ve diğer sağlık personellerinin eğitim aldığını söyledi.

Doç. Dr. Özkaya, bu süreçte yaklaşık 17 bin öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, "Eğitimlerimiz genellikle acil durumlardaki müdahaleleri kapsıyor." dedi.

Merkezde uluslararası eğitimlerin de verildiğine işaret eden Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada dünyada geçerliliği olan çeşitli kurslar verildi, sertifikasyonları yapıldı. Bu ay içinde Rusya'dan, Belarus'tan, Kırım'dan, Tacikistan'dan gelen katılımcılarımızın olduğu 35 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Simülasyon temelli bir eğitim ve gittikleri yerlerde kendi öğrencilerine burada öğrendiklerini, simülasyonla ilgili bilgilerini paylaşacaklar."

Eğitimlerde Avusturya ve Fransa'dan gelen eğitmenlerin de yer aldığını ifade eden Özkaya, "Çok aşamalı bir eğitim. Hem temel düzey hem orta düzey hem de ileri düzey simülasyon eğitici eğitimini gerçekleştiriyoruz. Tüm eğitmenlerimizden, katılımcılarımızdan aldığımız geribildirimlere göre de çok memnun olduklarını gözlemledik." diye konuştu.

Özkaya, eğitim sayısını artırmayı planladıklarına dikkati çekerek, "Bundan sonraki süreçte eğitimlerimizi daha fazla yapmayı amaçlıyoruz. Uluslararası açıdan üniversitemizi tıbbi simülasyon alanında temsil etmeye devam etmek istiyoruz. Bu amaçla kendimiz de çeşitli yurt dışı eğitimlere ve kongrelere katılıyoruz. " dedi.

"Koordinasyon içinde çalışıyoruz"

Rusya'da pediatrist olarak görev yapan ve eğitime katılan Sergey Yakuşin ise Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Aldıkları eğitimlerin önemini olduğuna dikkati çeken Yakuşin, "Burada olmanın en güzel avantajlarından bir tanesi, yüksek teknolojili simülasyon merkezinde bu eğitimleri almış olmak." ifadesini kullandı.

Yakuşin, Trabzon'da çok iyi bir ekiple çalıştıklarını vurgulayarak, "Onlarla koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Eğitimimiz bunun sayesinde çok güzel geçiyor. Buradaki çalışan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkileşim oluyor." dedi..

"Burada multidisipliner iletişim, beceri geliştirmeye çalışıyoruz"

Rusya'da yeni doğan bebeklerin tıbbi bakımıyla ilgilenen Neonatoloji Hastanesi'nde çalışan Olga Krogh Jensen de eğitimlerde simülasyonu çok yoğun şekilde kullandıklarını belirtti.

Jensen, "Burada multidisipliner iletişim, beceri geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de başka ülkelerin kültürleriyle beraber yapıyoruz. Bu zorlu koşullarda da simülasyon merkezi eğitimini bir üst seviye çıkararak daha kaliteli bir hale getirmek en büyük amacımız. Bunun için bize en uygun yerlerden birisi burası." değerlendirmesinde bulundu.