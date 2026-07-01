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Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United forması giyen Bruno Fernandes transferinde 60 milyon Euro'luk bir paketi gözden çıkardı.

  • Galatasaray, Bruno Fernandes transferi için 60 milyon Euro bütçe ayırdı.
  • Galatasaray, Manchester United'a 30 milyon Euro bonservis bedeli önerecek.
  • Bruno Fernandes'e yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme teklif edilecek.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, dünya futbolunu sarsacak dev bir hamleye hazırlanıyor. 

GALATASARAY GÖZÜNÜ KARARTTI: 60 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli dünyaca ünlü yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için gözünü kararttı. Dünya Kupası'nın ardından resmi adımları atmayı planlayan Galatasaray yönetiminin, bu transfer operasyonu için toplamda 60 milyon Euro'luk devasa bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

TEKLİFİN DETAYLARI 

İngiliz devi Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha için sarı-kırmızılıların planı hazır. Galatasaray'ın, oyuncunun bonservisi için Manchester United'a 30 milyon Euro önereceği belirtildi. Portekizli yıldıza ise yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk cazip bir sözleşme teklif edilerek ikna edilmeye çalışılacağı gelen bilgiler arasında.

''MUTLAKA GÖRÜŞELİM'' TALİMATI

Bruno Fernandes'in öncelikli planı Manchester United'dan ayrılmak olmasa da, Galatasaray yönetimi bu transferde oldukça ısrarlı olacak. Sarı-kırmızılı kurmayların, harika bir sezonu geride bırakan yıldız oyuncuyla Dünya Kupası biter bitmez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmek adına şimdiden harekete geçtiği ifade edildi.

MUAZZAM BİR SEZON GEÇİRDİ

Manchester United formasıyla geride kalan sezonda muhteşem bir performans sergileyen Bruno Fernandes, çıktığı 37 resmi maçta 9 gol ve 22 asistlik skor katkısı yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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