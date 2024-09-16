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Kronik Akciğer Hastaları İçin Kış Uyarısı

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Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbahar ve kış mevsimlerinde akciğer hastalarının daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Grip ve zatürre aşılarının önemine dikkat çekti.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbahar ve kış mevsimlerinde akciğer rahatsızlıkları bulunan kişilere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, "Mevsim itibarıyla artık güz mevsimine girmiş olduk. Güz ve kış mevsimi aslında bizim kronik akciğer hastalarımız için büyük riskler taşıyor. Astım, KOAH, akciğer sertleşmesi gibi kronik bir akciğer hastalığı olanların bu mevsimde çok daha dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbahar ve kış mevsimlerine girerken akciğer hastalarının dikkatli olması gerektiğini belirtti. Özellikle yaşlıların ve kronik akciğer hastalarının ekstra korunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "En çok hastalık bulaştıranlar en yakınlarınız. Genelde torun, evlat, komşu, arkadaş, akraba. Yani hapşıran, öksüren, ateşi olan, gribal enfeksiyon ya da solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan kişilerle görüşmek, onlarla temas, hastalığı almak için en sık gördüğümüz yollardan bir tanesi oluyor. Riskli kişilerin kendilerini korumaları lazım" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE YAŞLI VE KRONİK HASTALAR KENDİLERİNİ KORUMALI'

Hastalıkların en çok insanların yakınlarında bulunan kişilerden bulaştığını belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Mevsim itibarıyla artık güz mevsimine girmiş olduk. Güz ve kış mevsimi aslında bizim kronik akciğer hastalarımız için büyük riskler taşıyor. Genelde eylül ayından itibaren başlayarak mayısa kadar solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğü bir mevsime girmiş olduk. O açıdan akciğer hastalığı olanlar, astım gibi, KOAH gibi, akciğer sertleşmesi gibi kronik bir akciğer hastalığı olanların bu mevsimde çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle enfeksiyonlara karşı kendilerini korumaları lazım. Bu tabii daha önce geçirdiğimiz pandemiden kalan bazı güzel alışkanlıklarımız oluştu, diye düşünüyorum. Önemli bu. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerin bulaşmayı engellemek için kendilerini korumaları lazım. En çok hastalık bulaştıranlar en yakınlarınız. Genelde torun, evlat, komşu, arkadaş, akraba. Yani hapşıran, öksüren, ateşi olan, gribal enfeksiyon ya da solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan kişilerle görüşmek, onlarla temas, hastalığı almak için en sık gördüğümüz yollardan bir tanesi oluyor. Riskli kişilerin kendilerini korumaları lazım. Yani bizim de onları korumamız lazım. En sevdiğimiz, en yakınımız bile olsa hasta olduğumuzda onun yanına girmememiz gerekiyor, onu korumak açısından. ya da girmemiz gerekiyorsa hasta olan kişinin maske takması lazım. Sağlam kişiden ziyade hasta olan kişinin maske kullanmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'AŞILAR ÖNEM KAZANIYOR'

Kışa hazırlanmak için grip ve zatürre aşısı olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Bir de el hijyeni çok önemli. Yani dokunduğumuz yerlerde virüsler olabilir. Bunun için böyle başkalarının kullandığı ortak alanları kullanıyorsanız elinizi dezenfekte etmeniz lazım. Bir de havalandırma çok önemli. Yani sosyal alanlarda, kalabalık alanlarda yeterli hava sirkülasyonu yoksa dış ortam havası ve iç ortam havası değişmiyorsa oralarda çok kalmamak gerekiyor. İnsanlarla da mesafeyi de olabildiğince korumamız lazım. Bunun yanında da aşılar çok önem kazanıyor. Özellikle şu anda grip aşısı sezonu başlamış oldu. Biliyorsunuz grip aşıları her yıl yeniden yapılan aşılar. O açıdan geçen yıl yaptırmış olsanız bile yine bu yıl yeni çıkan aşıyla aşılanmanız lazım. Bir de zatürre aşısı eğer daha önce yaptırmamışsanız onu da yaptırmanızda fayda var. Yani kışa hazırlanmak lazım akciğerinizi korumak için. 65 yaşın üzerine rutin olarak öneriyoruz. Bir de kronik akciğer ve kalp hastalığı olanlara öneriyoruz. Bağışlılığı baskılayan bir durumu olan kişilere öneriyoruz. Bunlara yapılması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Tevfik Özlü Sağlık Yaşam

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