KOSTÜ İzmit'te Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Açacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İzmit ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezi açacaklarını bildirdi. Üniversitenin sağlık ve teknolojiyi birleştiren bir odak noktası olduğunu belirten Elmas, öğrencilere yapay zeka uygulamaları dersleri verildiğini ve yeni gelişmelerin takip edilmesinin teşvik edildiğini söyledi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İzmit ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezi açacaklarını bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Elmas, AA muhabirine, 35 yıllık eğitim deneyimine ve 10 yıllık meslek yüksekokulu tecrübesine sahip KOSTÜ'nün 2020'de Avrupa Eğitim Vakfı tarafından kurulduğunu söyledi.

Başiskele ilçesinde eğitime başlayan üniversitenin kısa sürede diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, fizyoterapi, psikoloji, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bölümleri açtığını aktaran Elmas, "Üniversitemizin adından da anlaşılacağı gibi sağlık ve teknolojiyi birleştiren bir odak noktası bulunmaktadır. Dünyadaki hızlı teknolojik gelişmeleri öğrencilere ve akademisyenlere aktarmak konusunda Türkiye'de öncü olma potansiyelimiz var. Tüm bölümlere yapay zeka uygulamaları derslerini ekledik. Bu alanda akademisyenlerimizi eğitiyoruz ve öğrencilerimizi yeni gelişmelerin farkında olmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

"Modern bir ağız ve diş sağlığı merkezi kuruyoruz"

Elmas, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin 4. ve 5. sınıflarında klinik uygulamalarını yapacakları ve hastaları tedavi edecekleri merkez kurma çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

İzmit ilçesinde bir binada hizmet sunacaklarını dile getiren Elmas, "Kısa süre içinde modern ve donanımlı bir ağız ve diş sağlığı merkezini faaliyete geçireceğiz. Bu merkez, öğrencilerin klinik uygulamalarını yapmasının yanı sıra Kocaeli halkına da önemli bir hizmet sunacak." dedi.

Üniversitenin toplam öğrenci sayısının 4 binin üzerinde olduğunu, bunlar arasında 550 yabancı öğrencinin bulunduğunu belirten Elmas, "Yabancı öğrenci sayısında yüksek bir oranda bulunuyoruz. Üniversitemizin, büyük şehirler olan İstanbul ve Bursa'ya yakın olması ve aynı zamanda sakin ve huzurlu bir eğitim atmosferine sahip olması, öğrencilerin tercihinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu faktörler, öğrencilerimizin üniversitemizi tercih etmelerine büyük etki sağlıyor. Üniversitemizin birkaç yıl içinde yenilikçi ve inovatif yaklaşımlarıyla örnek bir yüksek öğretim kurumu haline geleceğine inanıyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.