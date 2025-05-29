Konya'da İki Şah Damarı Tıkanıklığı Tek Operasyonda Temizlendi

Konya'da konuşmasındaki bozulma üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran hastanın iki şah damarındaki pıhtı tek operasyonla temizlendi.

Ilgın ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Salih Gökçe, konuşma bozukluğu şikayeti üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökçe'nin inme geçirdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından hızla anjiyografi yapıldı.

Her iki şah damarının da tıkanık olduğu görülen hastanın, hızlı müdahaleyle tek işlemde iki tıkalı damarı da açıldı.

Müdahalenin gecikmesi halinde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilecek Gökçe, hastanedeki iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hasta literatürlük müdahaleyle ölümden döndü

Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Özdemir, AA muhabirine, hastanın konuşma bozukluğu şikayetiyle acil servise getirildiğini söyledi.

Burada tahlillerin ardından Gökçe'yi hızlı bir şekilde anjiyoya aldıklarını anlatan Özdemir, "Her iki şah damarının (internal karotis arter) da tıkalı olduğunu gördük. Bu, sık gördüğümüz, rastladığımız bir durum değil. Şah damarı tıkanıklığına bağlı olarak hastalar felç geçirebiliyor. Her iki şah damarı tıkandığında beyin beslenmesi sağlanamadığından dolayı hastalarda saatler içerisinde ölümün olmasını görebiliyoruz." diye konuştu.

"İki şah damar tıkanıklığını ilk defa gördük"

Gökçe'nin hayati tehlikesi üzerine zamanla yarıştıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu hastamızda ilk önce sol şah damarını açtık. Hızlıca hemen sağ tarafa geçtik. Orayı da açtık. Her iki şah damarında başarılı bir işlemle açarak hastamızı ayaktan taburcu ettik. Literatürde aynı anda iki şah damarı tıkanan vaka bildirimi yok. İki şah damarı birbirinden farklı zamanlarda tıkanan hastalar oluyor. Böyle hastalar benim de oldu. Literatürde bunun gibi vaka sunumları var ama aynı anda iki şah damarı tıkanıklığını ilk defa gördük. Uluslararası bilimsel dergilerde vaka sunumunu yapacağız. İki şah damarı tıkanıklığına aynı anda müdahale edilebileceğini göstereceğiz. Konuşması tamamen bozuktu, müdahaleyle felç durumu düzeldi. Şu anda yürümeye başladı. İşlemden birkaç gün sonra da hastayı taburcu ettik."

Müdahalenin ardından kontrole gelen Gökçe de kendisini hayata döndüren Prof. Dr. Özdemir'e teşekkür etti.