Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgını İlan Edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgını İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Mweka bölgesinde tespit edilen 28 Ebola vakası ve 15 ölü ile salgın ilan etti. Hükümet, müdahale için acil durum ekipleri gönderdi.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında 28 Ebola vakasının tespit edildiğini duyurdu. Kamba, salgın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu kaydetti.

Bakan Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu ifade etti. Hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini aktaran Kamba, izolasyon prosedürlerinin uygulamaya konulduğunu ve cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.