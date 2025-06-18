Kök hücre nakli: Hayatını kurtaran adamla tanışmak için dünyanın öbür ucuna gitti

Nadir görülen bir kan kanseri türüne yakalanan bir adam, hayatını kurtaran yabancıyla tanışmak için yaklaşık 17 bin kilometre yol kat etti.

Avustralya'nın Melbourne kentinden 31 yaşındaki Luke Melling, İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki, Grantham'da yaşayan Alastair Hawken'dan kök hücre nakli almadan önce "ölümle burun buruna" olduğunu söylüyor.

İkili arasındaki eşleşme o kadar mükemmeldi ki, her iki ailenin kökenleri de duygusal buluşma için seçtikleri, yine Lincolnshire bölgesindeki Preston'a dayandığı için uzaktan akraba bile olabileceklerine inanıyorlar.

Hikayelerini, daha fazla insanı İngiltere Sağlık Hizmetleri Kurumu'nun (NHS) Kök Hücre Donör Listesine katılmaya teşvik etmek için paylaştıklarını söylüyorlar.

Üç yıl önce, o zamanlar 28 yaşında olan Luke, Hodgkin lenfoma nedeniyle çaresizce hastanede yatıyordu.

16 yaşından beri bu hastalıkla yaşıyordu ve dört kez remisyona girmesine rağmen kanser geri gelmeye devam ediyordu.

Diğer tüm tedavi seçeneklerini tükettikten sonra, hayatta kalmak için kemik iliğinde bulunan ve temel kan hücrelerini üreten kök hücre nakline ihtiyacı olduğu söylendi.

Ancak ailesinde ve Avustralya'da hiç kimse uygun değildi, bu nedenle doktorlar bir bağışçı bulmak için küresel kök hücre kayıtlarını araştırmaya başladılar.

Luke "İşte bu, sahip olduğun tek seçenek bu. Ya bunu yapacaksın ya da öleceksin durumuydu" diyor Luke.

"Kız kardeşimin kök hücresinin eşleşmediğini öğrenmek dehşet vericiydi; bana uygun bir eşleşme olup olmayacağını bilmiyorduk."

Ancak altı aylık bir bekleyişin ardından Luke'a umut olduğu söylendi. Kayıtlar dünyanın öbür ucunda potansiyel bir kök hücre bağışçısı bulmuştu.

"Mükemmel eşleşmeyi bulduğumuzu öğrendiğimizde çok duygusal bir andı," diye hatırlıyor Luke.

"Annemi hatırlıyorum, histerik bir halde ağlıyordu."

O zamanlar 48 yaşında olan Alastair'a durup dururken bir telefon gelmişti.

Düzenli bir kan bağışçısı olan Alastair, 2008 yılında NHS listesine de kaydolmuştu.

Kendisine hala bağış yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, üç çocuk babası tereddüt etmedi.

"Hiç sorun olmadı" diyor.

"İstenmek ya da birilerine faydalı olabileceğimi hissetmek güzeldi."

Bağıştan önce Alastair'e yüksek güçte hücre üreten bir ilaç enjekte edildi.

Birkaç gün sonra zar zor hareket edebiliyordu, ancak bunun sürecin işe yaradığını ve vücudun "aşırı kök hücre ürettiğini" gösterdiği söylendi.

Daha sonra kök hücrelerin kan bağışına benzer bir işlemle "toplanması" için bir hastaneye gitti, bu sırada atıştırmalıklarla beslendi ve televizyon izledi.

"Hiçbir rahatsızlık duymadım" diyor.

"Kök hücreler alınıp paketleniyor ve ardından laboratuvarda sayılıyor - Luke için ihtiyacımız olan 85 milyondu ve alınan da buydu.

"Kendimi harika hissettim. Vücudum taze kök hücrelerden oluşuyordu ve sonra toplanan kök hücrelerim yolculuklarına devam etti."

Hücreler, Luke'un beklediği Avustralya'ya gönderilmek üzere saatler içinde donduruldu.

Luke'a bir ay sonra nakil yapıldı, ancak bağışçı hakkında bildiği tek şey İngiltere'de yaşayan 48 yaşında bir adam olduğuydu.

İki yıl geçene ve tedavinin başarılı olduğu kabul edilene kadar Alastair'le temas kurmasına izin verilmedi.

O noktada Alastair, Luke'un sağ olup olmadığını bilmiyordu.

"Sadece umut ettim. Öyle olduğunu umdum ve dua ettim" diyor.

Ve sonra kök hücre kayıtları aracılığıyla bir e-posta aldı.

Alastair, "Sanki tüm Noellerim aynı anda gelmişti" diye hatırlıyor.

"Gerçekten çok güzel bir andı."

Birbirleriyle temasa geçirildiler ve nihayet İngiltere'nin Preston kentinde buluştular.

Luke, Alastair'e "Senin gibi güzel, sevimli ve nazik birinin tüm bunları yapmış olması, bunun senin hücrelerin olmasına sevindim. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Kurabiye imalatı işiyle uğraşan Alastair ise bağışı "mirası" olarak nitelendiriyor.

Luke'a "Yüzündeki gülümsemeyi görmekten başka bir şey başaramazsam bile, başarmam gereken her şeyi başarmış olurum" dedi.

Preston, Alastair'in büyükanne ve büyükbabasının şehirde yaşaması ve Luke'un ailesinin de köklerinin burada olması nedeniyle buluşmak için uygun bir yerdi.

Şu anda 31 yaşında olan ve sağlığına tamamen kavuşan Luke, son 15 yılı artık geride bırakabileceğini düşünüyor.

Hatta bir maratonda bile koştu.

"Alastair'le yüz yüze tanışmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek" diyor.

"Kelimenin tam anlamıyla kendisinden bir parça vererek size hayatınızı geri veren kişiye ne söylersiniz?

"Benim o uçağa binip dünyanın öbür ucuna uçabilmem ancak onun sayesinde mümkün oldu.

"Ona kocaman sarıldığım ve şahsen teşekkür ettiğim o anı asla unutmayacağım."

Şimdi 51 yaşında olan Alastair, hikayelerinin başkalarını da kök hücre kayıt sistemine kaydolmaya teşvik etmesini umuyor.

"Bugün Luke ile tanışmak, basit bir hareketin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor" diyor.

"Keşke daha fazla insan trombosit, organ, kan ya da kök hücre bağışında bulunmak için kayıt yaptırsa.

"Bir insan olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan hiçbir şey yok ve bizim durumumuzda olduğu gibi bir başarı hikayesi olduğunda, her şeye değiyor.

*Paul Johnson bu habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.