Sağlıklı yaş almanın kapısı geriatri polikliniğinde açılıyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Geriatri Polikliniği, 65 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşlanmasını ve yaşam kalitesini artırmasına destek oluyor.

İç hastalıklarının yan dalı olan geriatri, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sağlığını, hastalıklarını, sosyal yaşamlarını ve fonksiyonel kapasitelerini kapsamlı değerlendirmeyle ele alıyor. Yaşlılık döneminde hastalık belirtilerinin genç bireylerden farklı seyretmesi ve birden fazla kronik rahatsızlığın aynı anda görülebilmesi, bu alanda özel yaklaşımı gerekli kılıyor.

Her hastaya yaklaşık 45 dakika ayrılarak kapsamlı değerlendirme yapılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki poliklinikte, rutin tetkiklerin yanı sıra zihinsel ve ruhsal durum için unutkanlık, Alzheimer, demans ve depresyon taramaları gerçekleştiriliyor. Hastaların günlük yaşam aktiviteleri ve fiziksel dayanıklılık düzeyleri de muayene sürecinde değerlendiriliyor.

Fiziksel sağlık kapsamında düşme riski, denge bozuklukları, kas kaybı ve kemik sağlığı incelenirken, beslenme durumu ve çoklu ilaç kullanımı kontrol edilerek diyabet, hipertansiyon ile kalp ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların takibi yapılıyor.

Ayrıca hastaların kullandığı ilaçların birbiriyle etkileşimi gözden geçirilerek gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi hedeflenen polikliniğe çevre illerden de hastalar geliyor.

"Tedavileri bütüncül yaklaşımla değerlendiriyoruz"

Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Rıdvan Erten, AA muhabirine, geriatrinin, yaşlı bireylerin sağlıklı yaşlanması, dahili sorunları ve yaşlılığa bağlı gelişen geriatri sendromlarının bir bütün olarak ele alınıp çözümler üretilmesini amaçlayan bilim dalı olduğunu anlattı.

Geriatri polikliniğinin 4 aydır hizmet verdiğini aktaran Erten, "Kalp, diyabet, akciğer, tansiyon ve kolesterol gibi yaşlılığa bağlı hastalıkları birlikte değerlendiriyoruz. Yaşlıların ev içi ve ev dışındaki günlük yaşam aktivitelerini, kırılganlık ve fiziksel dayanıklılık durumlarını inceliyor, hastanın ilaç kullanımını, ilaçların birbiriyle ve hasta üzerindeki etkileşimlerini gözden geçiriyoruz." dedi.

Erten, hastanın duygu durumu ve kaygı düzeyi ile diğer psikiyatrik sorunlarının etkilerini de değerlendirdiklerini belirterek, yaşlılıkta sık karşılaşılan unutkanlık, demans, alzheimer, idrar ve gaita kaçırma ile kas ve kemik erimesi gibi durumları kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydetti.

Hastalara diğer birimlerde konulan tanıları da değerlendirmeye aldıklarını belirten Erten, "Uygulanan veya planlanan tedavilerin hastaya ne kadar uygun olduğunu kırılganlık düzeyi, ilaç kullanımı, kas erimesi ve beslenme durumuna göre birçok faktörü bir arada ele alıyoruz. Hastanın gelecekte geçirebileceği cerrahi işlemleri, aldığı veya alacağı tedavileri bütüncül yaklaşımla değerlendiriyoruz. Hastaların rutin taramalarını yapıyor, gerekli aşıları öneriyor ve yaşlılık sürecindeki yolculuklarına eşlik ediyoruz." diye konuştu.

Erten, muayenelerin hastaların şikayetlerine göre yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında değiştiğini söyleyerek, "Hastanın muayenesi, içeri girdiği andan itibaren başlıyor. Yürüyüşü, hareketleri, oturması ve konuşmasını gözlemliyoruz. Rutin iç hastalıkları muayenesiyle başlayıp hastanın şikayetlerini dinliyor ve detaylı bir öykü alıyoruz. Ardından ayrıntılı fizik muayene yaparak geriatri sendromlarını çeşitli ölçekler ve muayene yöntemleriyle değerlendiriyoruz. Son olarak hastayla konuşup tedavi ve planlamasını oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geriatri branşının yeni olması nedeniyle hastaların genellikle birbirlerinden duyarak başvurduğunu belirten Erten, son dönemde hasta sayısının artmaya başladığını ve çevre illerden de başvuruların geldiğini sözlerine ekledi.