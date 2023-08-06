Klimanın yanlış kullanımından kaynaklı kas tutulmaları ile ilgili uyarılar

Klimanın yanlış kullanımından kaynaklı kas tutulmaları ile ilgili Fizik Tedavi Uzmanı uyarılarda bulundu

Uzman Doktor Semiha Ülkü Gül:

"Klimanın hava kanallarını vücudumuza doğru yönlendirmememiz lazım"

"Tutulmalarda kinezio bant gerçekten fayda gördüğümüz bir tedavi yöntemi"

"Akupunktur iğneleri ile tedavi yapıyoruz"

ESKİŞEHİR - Yaz mevsiminde yükselen sıcaklıklara bağlı olarak artan klima kullanımı sonrası oluşan tutulmalardan korunma yöntemleri ve tedavileri hakkında Eskişehir'de bulunan Özel Ümit Tıp Merkezi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru Semiha Ülkü Gül uyarılarda bulunup bilgi verdi.

120 yılın en sıcak mevsiminin yaşandığı bu dönemde vatandaşlar, serinlemenin yollarını arıyor. Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, klima kullanımını artırıyor. Fakat klimanın yanlış kullanımı özellikle kas kasılmaları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yüz felci, klima çarpması ve pnömoni (zature) klimanın sebep olduğu diğer rahatsızlıklar.40 derece hava sıcaklığına ulaşan Eskişehir'de de klima kullanımı oldukça yaygın. Ev, ofis ve araç içlerinde açılan klimaların doğru kullanımı hakkında Özel Ümit Tıp Merkezi'nde görevli Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru Semiha Ülkü Gül, birtakım uyarılarda bulunurken, tedaviler hakkında da bilgi verdi.

"Tutulmalar genellikle boyun ve sırt bölgesinde yaşanıyor"

Klimanın yanlış kullanımı sonucu vücuda verdiği zararlar hakkında konuşan Uzman Doktor Semiha Ülkü Gül, "Gerçekten çok sıcak bir yaz mevsimi yaşıyoruz ve bugünlerde mecburen hepimiz klima kullanıyoruz. Bu dönemlerde özellikle klimanın yanlış kullanımına bağlı boyun, sırt ağrıları ve daha şiddetli ağrıya sebep olan boyun tutulmalarıyla ilgili polikliniğimize sık olarak geliniyor. Bunun asıl sebebi klimayı yanlış kullanmak. Sıcak ortamdayken vücutta bir terleme oluyor. Bu özellikle boyun ve sırt bölgesinde yaşanıyor. Daha sonra soğuk ortama geçtiğimizde bu terlemenin etkisiyle gevşemiş olan kaslarımız ani bir spazma uğruyor ve bu da tutulma şeklinde ortaya çıkıyor. Tabii bu boyun tutulması normal sağlıklı bir kişide bile çok şiddetli ağrı yapabiliyorken, boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı ve fibromiyalji gibi rahatsızlığı olan kişilerde bu boyun ağrıları daha da şiddetlenebiliyor.. Klima kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Özellikle klima hava kanallarını vücudumuza yönlendirmemek gerekli diye konuştu.

"Oda ve araba ortam sıcaklığın 23-24 derece ayarlamak ve ani sıcaklık farkı olan ortam geçişlerinden korunmak gerekiyor"

Boyun tutulması iş gücü kaybına sebep olan şiddetli ağrıya neden olan gün içi yaşam kalitesini etkileyen bir rahatsızlıktır. Biz hastalarımıza öncelikle evdeler ise ılık bir duş ve hafif masaj öneriyoruz.

Ağrıların geçmemesi durumunda mutlaka bir sağlık birimine başvurulması gerektiğini belirten Uzman Doktor Semiha Ülkü Gül, tedavi yöntemleri hakkında ise şöyle konuştu;

Boyun tutulması ve kas spazmları için ağrı kesici ve kas gevşeticiler medikal olarak verdiğimiz ilaçlar. Bunun yanında ağrıyı rahatlatmak ve spazmı çözmek için kullandığımız elektro terapi, yüzeysel ve derin ısıtıcı olarak adlandırdığımız bazı fizik tedavi cihazlarımız mevut. Yine çok şiddetli ağrı yaşayan hastalarımıza uyguladığımız hiçbir yan etkisi olmayan Kinezio bant dediğimiz ve gerçekten fayda gördüğümüz kinezyobantlama yöntemini uyguluyoruz. Sporcu bantları olarak da bilinen bu bantlar cilde yapışır ve cilt ve cilt altı dokuyu kaldırarak dolaşımı artırır, kas spazmını çözer. Boyun kireçlenmesi, boyun fıtığı ve fibromyalji gibi zaten kas spazmları bulunan hastalarımız için ise kuru iğneleme çok fayda gördüğümüz bir tedavi yöntemi. Bu tedavide çeşitli uzunlukta ki akupunktur iğneleri ağrılı kas spazmı olduğu bölgeye uygun teknikle yapılır. Yaklaşık 15-20 dakika süren bu tedavide kas gevşekliği elde edilince tedaviyi sonlandırıyoruz. Aynı zamanda kas spazmının olduğu bölgeye uyguladığımız lokal enjeksiyonlarımız var. Bu enjeksiyonlarda rahatsızlığa göre lokal anestezik ya da steroid tercih ediyoruz. Hastalarımızın ise bu tedavilerin takibinde sıcak uygulama ve gevşeme egzersizlerine devam etmesini öneriyoruz."