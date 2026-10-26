Kızı 23 haftalık 600 gram doğan neonatoloji uzmanı, prematüre bebeklere hayat veriyor

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Dr. Serhat Özkan'ın 23 haftalık ve 600 gram ağırlığında dünyaya gelen kızı, meslek hayatına yön verdi. Kızının prematüre doğum sürecini bizzat yaşayan Özkan, şimdi aynı mücadeleyi veren bebeklerin hayata tutunması için görev yapıyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji (Yenidoğan) Uzmanı Dr. Serhat Özkan, prematüre bebeklerin tedavi süreçleri, yaşama tutunma mücadeleleri ve doğum sonrasındaki gelişimlerinin takibine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 aydır Yalova'da görev yaptığını belirten Özkan, yenidoğan uzmanlığının büyük bir dikkat, özveri ve ekip çalışması gerektirdiğini ifade etti.

Prematüre bebeklerin tedavisinde farklı doğum ağırlıkları ve gebelik haftalarının dikkate alındığını anlatan Özkan, 800, bin, bin 500 ve 2 bin gram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerin bakım ve tedavileriyle ilgilendiklerini söyledi. Çok erken doğan bebeklerin yaşama tutunabilmesi için sağlık ekibinin büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Özkan, tedavinin her aşamasında titizlikle hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kızım 23 haftalık ve 600 gram doğdu"

Prematüre bebeklerle ilgilenmesinde kendi yaşam deneyiminin de etkili olduğunu belirten Dr. Serhat Özkan, kızının 23 haftalık ve 600 gram ağırlığında dünyaya geldiğini anlattı. Kızının doğumuyla birlikte prematüre bebeklerin ve ailelerinin yaşadığı süreci yakından tanıdığını ifade eden Özkan, "Benim kızım 600 gram doğdu, 23 haftalık doğdu. O dönemde farklı ihtiyaçları oldu. Çocuğun büyüme sürecini, gelişimini ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyorsunuz. Kızım şu anda 13 yaşında. Çok şükür, herhangi bir sağlık sorunu olmayan bir çocuk. Ancak bu süreç gerçekten çok ciddi emek istiyor" dedi.

Kızının erken doğum deneyiminin mesleki gelişimi ve yenidoğan uzmanlığına bakışı üzerinde etkili olduğunu belirten Özkan, prematüre bebeklerin yalnızca doğum anında değil, sonraki gelişim süreçlerinde de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Çok fazla özen gerektiren bir alan"

Yenidoğan uzmanlığının ciddi sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Özkan, prematüre bebeklerin bakımında en küçük ayrıntının bile önemli olduğunu ifade ederek, "Çok fazla özen isteyen, ekip işi olan ve ciddi anlamda dikkat gerektiren bir alanda çalışıyoruz. Bebeğin tedavisinden beslenmesine, bakımından ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her şeyin dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu bebeklerin yaşama tutunabilmesi için sağlık çalışanlarının uyum içerisinde çalışması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Prematüre bebeklerin tedavi süreçlerinde farklı sağlık profesyonellerinin birlikte hareket ettiğini belirten Özkan, bebeklerin durumlarının sürekli değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarına uygun tedavinin uygulanması gerektiğini dile getirdi.

"Taburcu olmakla süreç sona ermiyor"

Prematüre bebeklerin yoğun bakımdan taburcu edilmesinin tedavi sürecinin tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini belirten Özkan, taburculuk sonrasında da çocukların gelişimlerinin takip edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Prematüre doğumda süreç, bebeğin yoğun bakımdan taburcu olmasıyla sona ermiyor. Bundan sonra da birçok rehabilitasyon aşaması bulunuyor. Çocuğun nörolojik, ortopedik ve fiziksel açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Gerektiğinde farklı branşlarla iletişim halinde olunması ve çocuğun gelişiminin yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Her bebeğin gelişim sürecinin farklı olduğuna işaret eden Özkan, takip süresinin çocuğun sağlık durumuna göre değişebildiğini belirterek, "Bazı çocuklarda takip birkaç yaşında sonlandırılabiliyor. Bazılarında ise bu süreç çok daha uzun sürebiliyor, hatta ömür boyu devam edebiliyor. Burada önemli olan, çocuğun gelişimini izlemek ve ihtiyaç duyduğu desteği zamanında sağlayabilmek" dedi.

"Çocuğa yeni bir yaşam sunuyorsunuz"

Yenidoğan uzmanlığının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Özkan, bu alanda çalışmanın en önemli yönlerinden birinin bebeklerin yaşama tutunmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Özkan, "Yenidoğan uzmanlığı gerçekten çocuğa yeni bir yaşam sunabildiğiniz, ona hayat verebildiğiniz bir branş. Özellikle prematüre bebeklerin yaşama tutunma mücadelesinde yer almak çok önemli. Bu süreç hem mesleki açıdan hem de insani açıdan büyük bir sorumluluk taşıyor" diye konuştu.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3 aydır görev yaptığını belirten Dr. Serhat Özkan, sağlık ekibiyle uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı